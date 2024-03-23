MLB／水原一平涉賭 大谷翔平若幫忙還債恐被當「共犯」

大谷翔平（左）翻譯水原一平（右）被控非法賭博，21日已遭洛杉磯道奇隊開除。（路透）

日本棒球明星大谷翔平 的翻譯水原一平傳出涉嫌竊取數百萬美元用於非法簽賭，各界擔憂這對大谷帶來的影響，美國媒體以「大谷翔平是否可能因此受罰」為題，請來法律專家進行分析。

哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）報導，博弈法的法律專家表示，「如果大谷翔平是特意替水原匯款償還債務，他可能會被視為非法賭博的共犯」，但是如果如同大谷的律師所聲明，他是一起「大規模竊盜案」的受害者，就不會被視為共犯。

「洛杉磯 時報」報導，在南加州 經營非法博彩公司的波以爾（Mathew Bowyer）去年住所被聯邦調查人員突擊調查，隨後發現他與水原的交易。波以爾的律師告訴CBS運動網，她的當事人尚未被指控任何罪行。

據了解，調查波以爾的聯邦調查人員在該地區展開大範圍調查活動，其中還牽涉前道奇球員普伊格（Yasiel Puig），但目前不清楚兩者是否有關聯。

洛杉磯時報指出，「重要的問題是，大谷是否真的是大規模竊盜案的受害者。」

根據ESPN電子版報導，水原一平19日接受ESPN採訪說，大谷最初替他償還賭債。大谷去年在數個月期間多次登入電腦，在水原面前轉帳。

不過，ESPN聯繫大谷的律師要求評論後，大谷律師隨後發表大谷是受害者的聲明，水原也收回前一天的發言，表示大谷對他的賭博和債務一無所知。

博弈法專家、「問題賭博加州理事會」（California Council on Problem Gambling）共同創辦人羅斯（I. Nelson Rose）告訴哥倫比亞廣播公司運動網，水原一平的說法究竟哪一個版本是正確的（又或者兩者都不是），可以左右大谷的罪責。

他表示，「這裡頭有很多潛在犯罪，觸犯州法與聯邦法。違反『反賭博法』最大的危險處在於，這些法律都是為了配合打擊組織犯罪而立法，也就代表所有組織犯罪相關法規都可以被適用，像是『敲詐勒索及腐敗組織法』（Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act，簡稱RICO法），或者是洗錢。」

羅斯表示，如果大谷確實在知情情況下，幫忙匯款償還水原的債務，或是直接匯款給博彩公司，那麼他可能會被視為非法賭博集資的共犯。

他表示，「換句話說，他等於是在幫莊家收債。如果他知情還同意這麼做，那就太糟了。」

但羅斯也說，上述只有在大谷自願把錢匯出去的情況下才成立，如果真的如同大谷的律師所說，他是被盜款，那麼就不會被視為共犯。他表示，他不能理解的是，大谷的律師為何不叫當事人通通閉嘴，不要對外發言。