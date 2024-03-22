MLB／水原一平疑似「打包回家」照片瘋傳 日媒闢謠曝真相
大谷翔平貼身翻譯水原一平涉賭遭道奇球團開除，數張水原拖著大行李廂，疑似「打包回家」的照片也在社交媒體瘋傳。不過，日本媒體「ねとらぼ」出面闢謠稱，這些照片實際上是日本主要體育媒體「體育報知」於今年2月9日春訓期間拍攝，因此關於水原遭開除後打包回家其實是假貼文。
日媒BIGLOBE也報導，水原21日遭解雇後，這則貼文就在社交媒體X瘋傳，內容寫著「水原一平被踢出道奇隊」，並附上水原拖著大行李廂的照片。撰寫該篇報導的BIGLOBE記者指出，這則貼文累積至少6萬1000人按下「喜歡」。
然而，這些照片是「體育報知」於今年2月9日春訓期間拍攝的，和水原遭解雇沒有關聯。
水原一平ドジャース追い出される#大谷翔平#水原一平 pic.twitter.com/xxK08FVh3V— ｽﾝﾘ (@Seungri1000) March 21, 2024
#ドジャース #大谷翔平、#山本由伸 両投手— 安藤宏太 スポーツ報知MLB担当 (@hochi_andoh) February 8, 2024
番外編…
大きな荷物をたくさん運ぶ #水原一平 通訳、
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MLB／水原一平被起底 曾到荷官學校、沒在美國念大學？
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