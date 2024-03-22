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MLB／水原一平疑似「打包回家」照片瘋傳 日媒闢謠曝真相

編譯羅方妤／即時報導
大谷翔平貼身翻譯水原一平涉賭遭道奇球團開除，數張水原拖著大行李廂，疑似「打包回家」的照片也在社交媒體瘋傳。但這實際上是日本主要體育媒體「體育報知」於今年2月9日春訓期間拍攝。（取材自X）
大谷翔平貼身翻譯水原一平涉賭遭道奇球團開除，數張水原拖著大行李廂，疑似「打包回家」的照片也在社交媒體瘋傳。但這實際上是日本主要體育媒體「體育報知」於今年2月9日春訓期間拍攝。（取材自X）

大谷翔平貼身翻譯水原一平涉賭遭道奇球團開除，數張水原拖著大行李廂，疑似「打包回家」的照片也在社交媒體瘋傳。不過，日本媒體「ねとらぼ」出面闢謠稱，這些照片實際上是日本主要體育媒體「體育報知」於今年2月9日春訓期間拍攝，因此關於水原遭開除後打包回家其實是假貼文。

日媒BIGLOBE也報導，水原21日遭解雇後，這則貼文就在社交媒體X瘋傳，內容寫著「水原一平被踢出道奇隊」，並附上水原拖著大行李廂的照片。撰寫該篇報導的BIGLOBE記者指出，這則貼文累積至少6萬1000人按下「喜歡」。

然而，這些照片是「體育報知」於今年2月9日春訓期間拍攝的，和水原遭解雇沒有關聯。

大谷翔平 道奇 日本

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