我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翔平若知翻譯涉賭 賭博法專家：可能視為共犯

蘋果如何壟斷？ iPhone限制用戶發簡訊、試用App、行動支付

MLB／大谷翔平若知翻譯涉賭 賭博法專家：可能視為共犯

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。（歐新社）
大谷翔平。（歐新社）

道奇隊日籍球星大谷翔平貼身翻譯水原一平涉及非法賭博，大谷也因帳戶名稱出現在金流中被牽扯其中，美國媒體「CBS Sports」詢問賭博法專家指出，若大谷知情，將被視為非法賭博的共犯。

美國聯邦調查局去年1月針對加州地區非法賭博進行大規模調查，其中一名莊家波伊爾（ Mathew Bowyer）的收款紀錄中出現大谷翔平的名字，而水原一平在前天南韓開幕戰賽後向全隊坦承自己賭博成癮，那些款項是大谷協助自己償還賭債。

水原一平在與ESPN的專訪中也是同個說法，不過隔天又改變說詞，指出大谷翔平對自己的賭博及欠款毫不知情，而水原也被大谷律師指控盜取大筆金錢。

哪一個故事是真的？對大谷影響很大。CBS Sports詢問熟悉加州賭博法律的專家羅斯（Nelson Rose），他指出，就目前所知看來，可能牽涉到聯邦法律，關於防治非法賭博以及組織犯罪等規範，這也代表包含「敲詐勒索及腐敗組織法」及「反洗錢法」等法律都可能適用。

羅斯的看法是，如果大谷是在知情之下匯款用以償還水原的賭債，無論是給水原本人或是直接給莊家，都會被視為協助非法賭博組織的共犯，「換句話說，他是在幫助莊家解決債務，如果你知情而且還同意參與，事情會變得非常糟。」

不過如果如大谷律師的聲明，這些款項是被水原一平盜取，大谷毫不知情，就不會被視為共犯，只不過水原一平受訪前後的說詞不一，讓事件真相難以浮出。

羅斯對於大谷團隊也提出建言：「我無法理解的是，律師幹嘛不讓大家閉嘴不談就好。」

大谷翔平 加州 道奇

上一則

傳大谷要求調查竊盜案 水原說詞反覆因「起初仍相信他」

下一則

MLB／敏感時期大谷2支手機轉帳影片遭下架 銀行：合約到期

延伸閱讀

日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力

日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力
MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰
MLB／沒了專屬翻譯 大谷翔平暫時與隊友共用翻譯

MLB／沒了專屬翻譯 大谷翔平暫時與隊友共用翻譯
大谷翔平隨身口譯遭控偷錢賭博 道奇隊：已開除

大谷翔平隨身口譯遭控偷錢賭博 道奇隊：已開除

熱門新聞

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。（截圖自jon.soohoo IG影片）

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

2024-03-16 23:50
大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
大谷與翻譯一平曾有良好關係。（取自YouTube @MLB）

水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友

2024-03-20 19:42
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
道奇隊球星大谷翔平的口譯員兼好友水原一平突然遭道奇隊解雇，原因是他被指控竊取大谷翔平高達百萬資金用來非法賭博。（美聯社）

涉竊大谷資金...水原承認賭足球、NBA 欠債100多萬

2024-03-20 20:23
我國女網「一姊」謝淑薇（右），和比利時搭檔梅騰絲（左）在印地安泉女網賽再闖決賽，以6：3、6：4擊敗對手，謝淑薇捧冠、重返世界第一。美聯社

印地安泉女網奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

2024-03-16 16:24

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域