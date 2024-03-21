MLB／大谷翔平若知翻譯涉賭 賭博法專家：可能視為共犯

大谷翔平。（歐新社）

道奇 隊日籍球星大谷翔平 貼身翻譯水原一平涉及非法賭博，大谷也因帳戶名稱出現在金流中被牽扯其中，美國媒體「CBS Sports」詢問賭博法專家指出，若大谷知情，將被視為非法賭博的共犯。

美國聯邦調查局去年1月針對加州 地區非法賭博進行大規模調查，其中一名莊家波伊爾（ Mathew Bowyer）的收款紀錄中出現大谷翔平的名字，而水原一平在前天南韓開幕戰賽後向全隊坦承自己賭博成癮，那些款項是大谷協助自己償還賭債。

水原一平在與ESPN的專訪中也是同個說法，不過隔天又改變說詞，指出大谷翔平對自己的賭博及欠款毫不知情，而水原也被大谷律師指控盜取大筆金錢。

哪一個故事是真的？對大谷影響很大。CBS Sports詢問熟悉加州賭博法律的專家羅斯（Nelson Rose），他指出，就目前所知看來，可能牽涉到聯邦法律，關於防治非法賭博以及組織犯罪等規範，這也代表包含「敲詐勒索及腐敗組織法」及「反洗錢法」等法律都可能適用。

羅斯的看法是，如果大谷是在知情之下匯款用以償還水原的賭債，無論是給水原本人或是直接給莊家，都會被視為協助非法賭博組織的共犯，「換句話說，他是在幫助莊家解決債務，如果你知情而且還同意參與，事情會變得非常糟。」

不過如果如大谷律師的聲明，這些款項是被水原一平盜取，大谷毫不知情，就不會被視為共犯，只不過水原一平受訪前後的說詞不一，讓事件真相難以浮出。

羅斯對於大谷團隊也提出建言：「我無法理解的是，律師幹嘛不讓大家閉嘴不談就好。」