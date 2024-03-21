MLB／敏感時期大谷2支手機轉帳影片遭下架 銀行：合約到期

日本三菱UFJ銀行網站上由大谷翔平代言、操作App開戶及轉帳的影片，已經改設為「私人影片」。 （歐新社）

大谷翔平 捲入翻譯水原一平的非法賭博案，正值敏感時期，日本三菱UFJ銀行網站上由大谷翔平代言、操作App 開戶及轉帳的影片，已經改設為「私人影片」，三菱UFJ銀行對此解釋，是因合約到期，與水原爭議無關。

水原從2021年起非法投注運動博弈，下注NBA、NFL、大學足球 賽事等，昨天傳出欠下450萬美元債務，且因莊家收到的匯款中有兩筆各50萬美元的款項來自大谷名下，外界高度關心大谷在這件事情的涉入程度。

大谷手上的代言合約滿檔，其中之一是三菱UFJ銀行，官方網站上有大谷專區，其中兩支與透過App開戶、轉帳相關的影片已被設為私人影片。

三菱UFJ銀行對此回應，兩則廣告合約已在今年1月到期，必須在1月底刪除，單純因為人為疏失忘記下架連結，與水原一平事件無關。

根據水原向ESPN所透露的第一版說法中，他在告訴大谷自己因賭博欠債後，大谷相當生氣，但同意幫他還債並要求他不得再犯，當時兩人在一起，大谷從電腦登入個人帳戶，按照水原的指導一步步操作轉帳手續，而後水原推翻原本說法，改口大谷並不知情。