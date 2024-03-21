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「巨大背叛」日本網友痛批水原蠢蛋

體育新聞組／綜合報導
對於大谷翔平來說，水原一平不只是他的翻譯。（路透資料照片）
對於大谷翔平來說，水原一平不只是他的翻譯。（路透資料照片）

日本棒球明星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉嫌竊取數百萬美元非法簽賭，已遭洛杉磯道奇解雇。大谷轉戰美國6年多來，水原與他形影不離，可說是比家人見面的時間還要多，如今傳出水原偷大谷的錢簽賭，日本網友均驚愕不已。

「日刊體育」報導，水原一平的新聞報導傳出後，社群媒體X上的熱門關鍵字出現「非法賭博」、「一平」、「水原一平」、「道奇隊解僱」、「大谷資金」、「水原翻譯」等，顯示網友受到巨大衝擊。

根據美國媒體報導，水原涉嫌從大谷的銀行帳戶轉移至少450萬美元。震驚的日本網友發文說，「報導內容是真的嗎？」、「真是個蠢蛋」、「想要知道真相」、「水原一平，這是真的？告訴我這是謊言。」

還有許多粉絲擔心大谷受到的衝擊，「我都這麼震驚了，大谷翔平有多麼震驚呢」、「如果報導屬實，這是對大谷的巨大背叛」、「真的非常失望，我很擔心大谷的心理狀態。」

水原一平被解僱後，將無法替大谷翻譯，道奇隊和聖地牙哥教士的海外開幕系列戰第二場在21日舉行，日媒推測，同隊山本由伸選手的翻譯園田芳大，必要時可能身兼兩職。

大谷翔平的右肘去年接受手術，本賽季以投手回歸的可能性很小，因此不太需要翻譯在教練、投手教練、以及捕手之間進行溝通。

此外，大谷過去6個賽季一直在大聯盟打球，觀看比賽影像，可以發現他時常在沒有水原的情況下與隊友溝通，目前的英語能力應該已經達到一定水平，即使沒有水原，對比賽不致於有太大影響。

本報系專欄作家林煒珽，於2021年7月發「不只是翻譯 水原一平是大谷翔平的小叮噹」一文，對他有過深入報導。

文中寫到，水原一平出生於北海道，但在美國安納罕長大，「我剛好趕上野茂旋風，自此之後，我就迷上大聯盟了。」水原就因爲這個從看電視累積出來的棒球知識和熱情，自一個貿易公司的職員，變成岡島秀樹在紅襪時期的翻譯，後來還回日本，擔任火腿隊的洋將翻譯，就在這裡，他認識了年僅18歲的大谷翔平。當大谷加入天使隊時，他也順理成章地和大谷一起回到美國。

大谷的二刀流神技風靡全美，卻也增加了水原工作的難度，因為大谷有自己的一套備戰、休息和訓練行程，以及源源不絕的媒體採訪需求，讓水原一人多職，從原本的翻譯，變成私人公關經理，還要身兼貼身陪練員。水原解釋：「他的時程實在太特殊，所以很多時候根本沒人能陪他傳接，就只好我來了。」

大谷翔平 日本 道奇

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