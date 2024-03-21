「巨大背叛」日本網友痛批水原蠢蛋

對於大谷翔平來說，水原一平不只是他的翻譯。（路透資料照片）

日本 棒球明星大谷翔平 的翻譯水原一平傳出涉嫌竊取數百萬美元非法簽賭，已遭洛杉磯道奇 解雇。大谷轉戰美國6年多來，水原與他形影不離，可說是比家人見面的時間還要多，如今傳出水原偷大谷的錢簽賭，日本網友均驚愕不已。

「日刊體育」報導，水原一平的新聞報導傳出後，社群媒體X上的熱門關鍵字出現「非法賭博」、「一平」、「水原一平」、「道奇隊解僱」、「大谷資金」、「水原翻譯」等，顯示網友受到巨大衝擊。

根據美國媒體報導，水原涉嫌從大谷的銀行帳戶轉移至少450萬美元。震驚的日本網友發文說，「報導內容是真的嗎？」、「真是個蠢蛋」、「想要知道真相」、「水原一平，這是真的？告訴我這是謊言。」

還有許多粉絲擔心大谷受到的衝擊，「我都這麼震驚了，大谷翔平有多麼震驚呢」、「如果報導屬實，這是對大谷的巨大背叛」、「真的非常失望，我很擔心大谷的心理狀態。」

水原一平被解僱後，將無法替大谷翻譯，道奇隊和聖地牙哥教士的海外開幕系列戰第二場在21日舉行，日媒推測，同隊山本由伸選手的翻譯園田芳大，必要時可能身兼兩職。

大谷翔平的右肘去年接受手術，本賽季以投手回歸的可能性很小，因此不太需要翻譯在教練、投手教練、以及捕手之間進行溝通。

此外，大谷過去6個賽季一直在大聯盟打球，觀看比賽影像，可以發現他時常在沒有水原的情況下與隊友溝通，目前的英語能力應該已經達到一定水平，即使沒有水原，對比賽不致於有太大影響。

本報系專欄作家林煒珽，於2021年7月發「不只是翻譯 水原一平是大谷翔平的小叮噹」一文，對他有過深入報導。

文中寫到，水原一平出生於北海道，但在美國安納罕長大，「我剛好趕上野茂旋風，自此之後，我就迷上大聯盟了。」水原就因爲這個從看電視累積出來的棒球知識和熱情，自一個貿易公司的職員，變成岡島秀樹在紅襪時期的翻譯，後來還回日本，擔任火腿隊的洋將翻譯，就在這裡，他認識了年僅18歲的大谷翔平。當大谷加入天使隊時，他也順理成章地和大谷一起回到美國。

大谷的二刀流神技風靡全美，卻也增加了水原工作的難度，因為大谷有自己的一套備戰、休息和訓練行程，以及源源不絕的媒體採訪需求，讓水原一人多職，從原本的翻譯，變成私人公關經理，還要身兼貼身陪練員。水原解釋：「他的時程實在太特殊，所以很多時候根本沒人能陪他傳接，就只好我來了。」