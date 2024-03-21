MLB在韓開打 實踐30年前夢想

美國職棒大聯盟(MLB)正式季賽20日首度在南韓 首爾開打，對現年86歲的前洛杉磯道奇 隊(Los Angeles Dodgers)前隊老闆奧馬利(Peter O'Malley)，以及現年50歲的聖地牙哥教士隊(San Diego Padres)棒球運營顧問朴贊浩(Chan Ho Park)來說，這次比賽實現了他們30年來的夢想。

奧馬利3月稍早有感而發地說：「這是個完整的大循環。朴贊浩來美打球，現在道奇和教士在南韓進行真正有意義的賽事；這是重要大事，根本是好萊塢電影題材。」

30年前的1993年9月，奧馬利前來南韓招募了當時才華洋溢但仍默默無聞的朴贊浩，加入洛杉磯道奇隊打球。「高麗特急」朴贊浩成為首位進入大聯盟的南韓出生球員，他的大聯盟生涯總計投出124勝、保有亞洲投手最多勝紀錄。20日，朴贊浩應邀在首爾擔任開球貴賓，風采依舊，場上歡聲雷動。

這場球賽道奇隊以5比2贏了教士隊。

「運動員」(The Athletic)網站報導，1994年朴贊浩加入道奇隊之後，奧馬利自日本 網羅的另一位新人野茂英雄(Hideo Nomo)，在1995年成為國聯年度最佳新秀，成為首位永久轉戰大聯盟的日本球員。下個賽季，朴贊浩和野茂英雄雙雙成為道奇隊全職隊友。

30年前剛剛掀起的亞洲籍球員旅美風潮，在30年後開花結果。

20日及21日在首爾舉行的兩場MLB開幕賽，由擁有多位亞洲強將的國家聯盟西區雙雄道奇隊與教士隊對決；出賽者包括史上最有天賦的棒球員、日本選手大谷翔平(Shohei Ohtani)、簽下史上最高額投手合約的日本選手山本由伸(Yoshinobu Yamamoto)；首位獲得金手套獎(Gold Glove Award)的亞洲出生棒球員南韓內野手金河成 (Ha-Seong Kim)等。

與此同時，大聯盟比賽在亞洲的影響力，也臻至前所未有的新高度。

MLB賽事應該很快就會回到亞洲世界這一端；常規賽可能會在明年重返日本；日本曾在2019年主辦西雅圖水手隊(Seattle Mariners)和奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)賽事。