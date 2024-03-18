我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

MLB／道奇揭曉大谷妻手法 被讚公關部完勝

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平（右）這次公開妻子田中真美子（左）的手法，一位日職球團幹部評價，堪稱道奇隊公關部門的「完勝」。 （歐新社）
大谷翔平（右）這次公開妻子田中真美子（左）的手法，一位日職球團幹部評價，堪稱道奇隊公關部門的「完勝」。 （歐新社）

大谷翔平金屋藏嬌，直到近日要搭機前往南韓時才無預警公開與妻子田中真美子的合照，讓全球棒壇又一次翻天覆地，但檢視各方湧入的討論卻幾乎0負評，一位日職球團幹部評價，大谷這次公開妻子的手法，堪稱道奇隊公關部門的「完勝」。

回顧時間軸，一直給人母胎單身印象的大谷，在2月29日震撼公布已是「已婚男」，隔天受訪並未提及女方身分，僅說是「一般日本女性」，連日來極力保護妻子不曝光，直到14日搭機前往南韓前，先在個人IG限時動態貼出與妻子合照，道奇官方社群進一步貼出一系列大谷夫婦合照，包括在班機上、晚宴上，小倆口都大方合影。

大谷不是不說，而是時候未到，選擇在從美國飛往南韓的路程中公開妻子身分，一名日職球團幹部表示，「看這次一系列在飛機上等照片的公開，我不認為這是大谷單獨決定的，這一定經過大谷與道奇之間詳細的開會和時間規畫，而結果也顯示了這是一次道奇公關部門策略成功。」

大谷妻子揭曉真實身分，就是原先外界認為可能性最高的田中真美子，儘管討論漫天，但並未見到太多負評，多是對小倆口的稱讚，抵韓時球迷接機大多數認為兩人很登對，記者會上被問到與妻子的第一次海外旅行，大谷也給出不多不少的回應，以「半糖」程度淡淡示愛。

道奇 南韓 大谷翔平

上一則

網球／阿爾卡拉斯擊敗梅德維夫 衛冕印地安泉網賽冠軍

下一則

MLB／大谷首爾熱身賽吞2K 英雄隊主場氣勢輸道奇

延伸閱讀

MLB／韓女星緊身瑜伽褲性感開球 大谷反應讓網友笑死

MLB／韓女星緊身瑜伽褲性感開球 大谷反應讓網友笑死
大谷妻子揭曉時機經過精心安排？ 「道奇公關部完勝」

大谷妻子揭曉時機經過精心安排？ 「道奇公關部完勝」
MLB／大谷首爾熱身賽2打席後下場 多數球迷竟還在等安檢進場

MLB／大谷首爾熱身賽2打席後下場 多數球迷竟還在等安檢進場
MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

熱門新聞

大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。（截圖自jon.soohoo IG影片）

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

2024-03-16 23:50
24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
我國女網「一姊」謝淑薇（右），和比利時搭檔梅騰絲（左）在印地安泉女網賽再闖決賽，以6：3、6：4擊敗對手，謝淑薇捧冠、重返世界第一。美聯社

印地安泉女網奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

2024-03-16 16:24
大聯盟日籍球星大谷翔平妻子首度曝光，原來是2017年曾在台參加瓊斯盃的日本國家代表隊當家大前鋒田中真美子。（記者黃仲裕／攝影）

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

2024-03-15 05:12

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事