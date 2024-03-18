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MLB／大谷首爾熱身賽吞2K 英雄隊主場氣勢輸道奇

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平首爾熱身賽連兩打席都吞下三振。 （美聯社）
大谷翔平首爾熱身賽連兩打席都吞下三振。 （美聯社）

道奇隊備戰首爾海外開幕戰，在高尺巨蛋迎戰南韓職棒培證英雄隊，大谷翔平按照預定計畫打兩打席，皆遭到三振，而許多南韓球迷此時還沒進到場內，空蕩蕩的觀眾席也在網路上掀起熱議。

英雄由洋投胡拉多（Ariel Jurado）先發，大谷擔任第二棒、指定打擊，首局在球數2好2壞時面對92哩偏高直球揮空三振，弗里曼（Freddie Freeman）隨後補上陽春砲，幫助道奇先馳得點。

大谷的第2打席又於球數2好1壞時面對91哩高球揮空，再度遭到胡拉多三振，掀起南韓球迷在X上熱議，「世界的大谷被連續K掉兩次」、「要給胡拉多延長合約了吧！」第4局輪到大谷的棒次時更換代打，按照賽前計畫打兩打席收工。

眾星雲集的道奇在高尺巨蛋出賽，然而場邊空蕩蕩的座席卻讓電視機前的觀眾難以理解，不少球迷發問：「為何觀眾席這麼空？」、「超羨慕，我也想去看大谷打兩打席」、「雖然觀眾席很空，但大谷上場時的歡呼聲真驚人」。

據媒體報導，直到開賽後，仍有許多球迷還在場外排隊，而儘管英雄主場出賽，但現場多是穿著道奇17號球衣的球迷，比例約1：5到1：8之間。

道奇 南韓 大谷翔平

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