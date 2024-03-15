大谷翔平離開天使...前隊友發現「休息室變大了」 關心：還有壽司嗎

大谷翔平離開後，天使隊的春訓基地回歸寧靜，球員也感受到明顯差異。 （路透）

大谷翔平 離開後，天使隊的春訓基地回歸寧靜，從職員到選手每位成員都感受到明顯差異，休息室不再塞滿記者，空間大到可以丟足球 ，餐廳少了大谷帶來的和牛，還有人在季前飲食問卷中提問：「今年會減少壽司供應嗎？」

大谷過去六年為天使帶來滿營日本 記者，選手抵達春訓基地開始就能見到他的人氣，從清晨5點在停車場就開始有日本記者聚集，板凳教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）曾詢問為何要這麼早來，「他們說沒辦法，要以防大谷提早出現。」

「大谷時期」的天使，固定來到球場的日本記者約50人，碰到大事時會增加到70人左右，往往將休息室擠得水泄不通，現在人滿為患不再是天使休息室風景，瓦德（Taylor Ward）坦言：「好的是，可以稍微找回一點我們的空間。」

瑞登（Anthony Rendon）形容大谷帶來的熱潮，「有人說，過去幾年就像我們身處披頭四樂團，你必須去習慣那些關注，而現在就像是被踢出樂團了。」

大谷受訪的日子不多，往往只有在先發投球賽後，而媒體為了尋找素材只能從隊友下手，天使公關部門常常為了協調今天該安排誰來談大谷而忙碌，會說日文的公關經理麥納尼（Grace McNamee）則會準備大谷的每日行程，讓媒體知道哪些時段可以捕捉他的畫面，在大谷離開之後，蒙哥馬利說：「我從來沒見過麥納尼如此放鬆過。」

山多瓦（Patrick Sandoval）是大谷在天使最好的朋友之一，連他都承認，總是被問1個關於自己的問題後，緊接著10題都與大谷有關，感覺有點奇怪，若是鏡頭捕捉到自己在大谷身邊做了什麼，馬上就會有媒體詢問他此事。一名主跑大谷新聞多年的日本記者也坦言，「總感覺選手有些警戒我們。」

選手也很關心大谷的離開會不會對餐廳菜單帶來影響，天使往往在季前會向選手發出問卷，確認他們的飲食需求，不少選手都好奇：「今年還會有壽司嗎？」答案是有的，但大谷在去年偶爾會帶來給隊友享用的和牛，恐怕是見不到了。

事實上，通常也不是大谷最常吃隊上供應的日本料理，他在剛來到天使時對於飲食並未提出特別需求，通常都是自己帶餐點到球場，在失望的2020年賽季後，大谷透過血液分析了解哪些食物對自己的運動表現、賽後恢復會有比較好的成效，才開始由翻譯水原一平向餐廳提出特殊要求。