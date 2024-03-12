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MLB／大谷翔平猛打賞又開轟 道奇教頭：他一直讓我吃驚

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天再次在大聯盟春訓熱身賽開轟，全場4打數3安打、2分打點。（美聯社）
大谷翔平今天再次在大聯盟春訓熱身賽開轟，全場4打數3安打、2分打點。（美聯社）

相隔6戰，道奇隊日本球星大谷翔平今天再次在大聯盟春訓熱身賽開轟，全場4打數3安打、2分打點，打擊率升到5成79的誇張數字，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他一直讓我吃驚。」

道奇隊今天以6：4擊敗巨人隊，大谷翔平首打席1局下就從右投恩洛（Blayne Enlow）手中敲出右外野平飛安打，連續3場比賽都敲出安打；3局下則是在1出局、一壘有人時，再敲出右外野滾地安打。

這兩次的攻勢，道奇隊都未能得分，5局下大谷翔平被右投史塔謝克（Cody Stashak）三振出局，不過史密斯（Will Smith）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩支2分砲，讓道奇隊取得4：0領先。

6局下換大谷翔平發威，2出局、一壘有人情況下，面對右投魯普（Landen Roupp）的151公里速球，他將球掃到左外野觀眾席上，將領先擴大到6：0，也讓9局上牛棚丟掉的4分無礙大局。

羅伯茲開玩笑說：「這就是翔平一般的活躍表現。」但也繼續誇獎，「他一直讓我吃驚，球棒的技術、力量都是，而距離開幕越來越近，他的集中力也開始變得更加敏銳。」

這是大谷翔平自美國時間2月27日的首戰後再次開轟，羅伯茲也說：「他那一球沒有打得很好，但還是飛過全壘打牆。」羅伯茲指出，大谷能夠將球打到球場的任何方向，這讓他面對變化球更有餘裕，「他已經能敲出反方向的好球，但能夠江速球打到反方向，這是絕對是好的徵兆。」

道奇隊預計3月20日、21日前往南韓首爾進行海外開幕戰，羅伯茲表示，大谷翔平目前調整狀況不錯，自己也期待看到他兩場都出賽。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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