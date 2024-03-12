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MLB／首爾開幕戰無緣同場山本由伸 達比修：遲早遇到

記者陳宛晶／綜合報導
達比修將扛起首爾海外開幕戰首戰先發。（美聯社）
達比修將扛起首爾海外開幕戰首戰先發。（美聯社）

道奇、教士隊的南韓首爾開幕系列賽先發投手公布，達比修有將為教士扛起首戰，山本由伸則是道奇第二場的先發投手，兩位日本強投無緣同場，道奇把開幕戰先發榮銜交到葛拉斯諾（Tyler Glasnow）手中。談到無緣跟山本由伸同天登板，達比修說，「球季中總會碰到同場的那一天，我期待那天的到來。」

首爾系列賽3月20、21日在高尺巨蛋登場，今年因道奇豪華艦隊陣容讓這組對決更加吸睛，大谷翔平、山本由伸加入道奇後的首場季賽將在首爾上演。大聯盟官網11日公布先發投手，首戰由葛拉斯諾碰上達比修有，次戰則是山本由伸過招馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

今年是達比修效力教士的第四年，第三度扛起教士開幕戰先發，大聯盟生涯則是第四次，第一次為2017年效力遊騎兵隊時。

達比修表示，他會抱持面對的是道奇全隊的對決心態，「道奇有很多好手，像是貝茲、大谷，我必須認真研究，為這場比賽作好準備。」至於無緣在首爾與山本同場登板，達比修回應，「可以同場當然會很棒，但我想球季中總會有碰到他的一天，我會期待那天的到來。」

道奇 大谷翔平 南韓

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