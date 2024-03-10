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MLB／對決道奇小聯盟尋求復出 包爾坦言就算最低薪也行

記者藍宗標／即時報導
2020年國聯塞揚獎強投包爾力拚重返大聯盟。 美聯社
2020年國聯塞揚獎強投包爾力拚重返大聯盟。 美聯社

2020年國聯塞揚獎強投包爾（Trevor Bauer）幾乎快3年未在美國對決職棒球員，今天穿上亞洲微風隊（Asian Breeze）球衣和道奇隊小聯盟交手，力拚重返大聯盟，他說：「我只要最低薪，這不是錢的問題。」

包爾2020年效力紅人隊時，在縮水球季投出5勝4敗、防禦率1.73，不但獲選國聯塞揚獎，也奪下國聯防禦率王，隔年道奇隊簽下3年1億200萬美元合約，他卻涉入性侵醜聞，後來遭大聯盟官方禁賽324場，經過申訴、仲裁後減為194場，服完史上最長球監再遭道奇釋出。

包爾去年轉戰日本職棒，和橫濱隊簽下1年4億美元合約，投出10勝4敗、防禦率2.76，今年積極尋求重返美職打球的機會，自認應該有機會與大聯盟球隊簽約。

他表示，已遭停賽兩次，未有法律問題，「真的沒有理由沒有工作，但我就是沒有，事情就是這樣。」

鮑爾今天登板投球，現場超過150名球迷觀戰，包括他的雙親、經紀人都到場，還有球迷穿上「讓包爾回來」的T恤，但未有大聯盟球探、道奇高層到場。

這位33歲右投面對12名打者，其中3人在道奇40人名單內，他投出4次三振，最快球速飆到99英里，他說：「對那些看過我投球的人來說，很明顯我仍是菁英，告訴打者要投什麼球路，然後解決他們，在這裡的所有人都可看到我的球路很出色。」

道奇 鮑爾 日本

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