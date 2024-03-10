MLB／親身體驗山本由伸訓練法 貝茲：因為我們一樣小隻

山本由伸獨樹一格的訓練方式引發道奇隊友的關注。（美聯社）

山本由伸獨樹一格的訓練方法，在道奇 隊掀起熱議，還有選手已開始親身嘗試，就是身材與他相似的MVP級選手貝茲（Mookie Betts），已是頂級選手卻決定接觸新知，他說原因很簡單，「我想要變得更強，我的合約還有9年，我必須在未來9年成為最強的貝茲。」

大聯盟投手不重訓並不罕見，但山本的訓練方式還是與其他選手有極大差異，他所使用的訓練器材獲得最大關注的就是標槍，其餘還有瑜珈磚、瑜珈墊、加重足球 等，而這些訓練過程都有為他打造課表的矢田修在一旁監看完成。山本從2017年起就尋求矢田的幫助，而去年道奇簽下山本不久後，也與矢田完成合約。

看著山本的訓練方式，引起多位道奇選手關心，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和布勒（Walker Buehler）都曾為此與矢田聊過，布勒說自己現在還在試探階段，「還沒到貝茲的程度。」

貝茲已在過去一周親身體驗這些訓練，「因為我想變得更強。」他表示，「我不是貿然嘗試，我在旁邊看著、觀察了兩周，也與家人、朋友聊過這件事，如果這對山本管用，對我應該也會有用，如果他今天是6呎5吋的傢伙，那就完全不一樣，但我們的體型很相似，這樣的訓練幫助他拿下3座MVP、3座澤村賞、3億美元合約，你知道這代表什麼嗎？如果不嘗試看看那才是瘋了吧！」

貝茲也坦言，他還沒完全理解這套訓練方式的意義，也不打算將標槍納入訓練課表中，「這太深了，我不是完全理解。」他表示，有問過矢田這些訓練會看到什麼成果，「他說沒有，這些訓練目的只是要幫助放鬆、平靜，你們看山本的投球感覺就不費力，我們就等著看看成果吧！」