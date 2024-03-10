MLB／搭大谷熱成日本新男神？道奇飄髮雙帥被點名

大谷翔平(中)的光環效應驚人。 (美聯社)

大谷翔平投奔道奇 陣營一併帶來的記者、鏡頭數量蔚為奇觀，一舉一動都可能掀起熱議，甚至成為日本 民眾話題，誰最有機會將人氣擴展海外，成為日本球迷心中的新「男神」？兩位「飄髮哥」葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和奧特曼 （James Outman）呼聲都頗高。

大谷效力天使隊時期，曾稱呼隊友韋德（Tyler Wade）為「ikemen」，日文為「美男」的意思，他向媒體解釋日本球迷就是這樣稱呼他；媒體也開始好奇，接下來在道奇陣中將是誰成為少女心掠奪者。

葛拉斯諾。(路透)

孟西（Max Muncy）説：「我們休息室整體顏值不差，但我應該不是前段班啦！」隊友K．赫南德茲（Kiké Hernández）無情回應：「絕對不是孟西」。

葛拉斯諾、奧特曼都被認為擁有演員般的外貌，最多次被點名，K．赫南德茲就說葛拉斯諾根本是「性感男神」。被問到開拓日本市場，奧特曼表示以想紅為目標似乎不是個好想法，但如果可以出演日本糖果廣告應該滿有趣；葛拉斯諾則說壽司是喜歡的食物之一，如果朝日式料理方面開拓商機好像不錯。

奧特曼(右)。(美聯社)

談到接下來誰將在日本球迷間獲得人氣，總教練羅伯茲（Dave Roberts）將票投給K．赫南德茲，「他會找到方法常出現在大谷身邊。」奧特曼認為是目前已與大谷打得火熱的T．赫南德茲（Teoscar Hernández）。