MLB／雷雨攪局 大谷2打席出局收工

大谷翔平8日打擊無建樹，比賽也因雨提前結束。(美聯社)

8日在亞利桑納的兩場大聯盟春訓熱身賽都遇到因雨延期，道奇 、教士兩支要到南韓進行海外開幕戰的球隊受到影響，大谷翔平 只打2打席，達比修有的先發日期則順延一天。

道奇隊8日與紅人隊之戰，5局上打完比賽就因雷雨中斷，隨後也決定取消，擔任先發第2棒、指定打擊的大谷翔平，第1局、第4局兩打席都敲出左外野飛球出局，打擊率下降到5成83。

比賽打到4局就開始下雨，5局上打完更因雷雨關係不宜再戰，道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）表示，大谷明天預計休兵，11日對響尾蛇隊之戰才會再上場。

達比修有也遇到因雨延賽，8日教士隊與巨人隊之戰，達比修有是原定先發，賽前也在雨中練投，但最終比賽中止，而達比修有將改到明天先發。

達比修有目前在春訓熱身賽出賽2場，2月28日登板2局，被敲2安無失分，3月4日則是3.1局被敲4安打、失2分，投球局數漸漸拉長，朝開季做準備。

此外，海盜隊台灣小將鄭宗哲8日在春訓熱身賽第二度先發，面對雙城隊2打數敲出1安打，打擊率重返3成，還獨立演出雙殺，攻守兩端都有表現，球隊也以6：3擊敗雙城隊。

海盜隊8日兵分兩路，鄭宗哲與麥卡臣（Andrew McCutchen）等人同組迎戰雙城，擔任先發第8棒、二壘手，繼2月28日之後再次先發。

3局下面對先發投手瓦蘭德（Louie Varland），鄭宗哲的首打席就將依可90.2哩卡特球，敲成投手方向的內野安打，5局下第2打席，則是被中繼右投賈克斯（Griffin Jax）給三振，並在7局上被換下場休息。

鄭宗哲目前在大聯盟春訓熱身賽出賽11場，16打數敲出5支安打，打擊率3成13，另有2轟，整體攻擊指數1.001；守備面無論游擊、二壘都沒出現失誤，8日3個守備機會0失誤，4局上先接殺飛球後，在一、二壘有人時更接殺飛球後自踩壘包，獨立完成雙殺，包辦3個出局數。