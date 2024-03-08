MLB／讓貝茲改守游擊 道奇教頭：目前是永久的

道奇隊貝茲（Mookie Betts）守備位置將轉為游擊手。（美聯社）

道奇 隊今天對紅人隊之戰，貝茲（Mookie Betts）還是開路先鋒，但位置卻變成游擊手，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）表示，這會是球隊長久規畫，但也補充「目前是」。

道奇今年原本計畫讓拉克斯（Gavin Lux）守游擊，但春訓熱身賽期間傳球卻出現問題，只好讓鎮守二壘的貝茲移防，羅伯茲說：「這是永久的，就目前為止。」貝茲到飛去南韓參加海外開幕戰前，將再出賽4場熟悉新位置。

貝茲小聯盟時期以二壘為主，升上大聯盟後因紅襪二游已經有人卡位，改守外野，2020年加入道奇後也是如此，直到去年球季才開始分攤內野中線工作，右外野出賽107場、二壘70場、游擊16場。

羅伯茲表示，做出守位更換的決定是球團一致的想法，「對拉克斯來說，可以試試不同視角，而他近幾年也是守二壘多過游擊，讓他回到這個位置，縮短傳球距離，應該會對他有幫助。」

道奇昨天也跟兩人討論此事，獲得同意，貝茲表示，大家的目標一致，就是希望球隊贏球，「如何抵達終點不重要，重要是贏球，對我來說我沒差，我說過幾百萬次了，只想要贏球，要把我放在哪個位置都可以。」