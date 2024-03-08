我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《櫻桃小丸子》聲優TARAKO突離世 曾談生死觀：我不怕死亡

向繁榮穩步前進或走向毀滅？ 拜川勾繪出不同的美國

MLB／讓貝茲改守游擊 道奇教頭：目前是永久的

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊貝茲（Mookie Betts）守備位置將轉為游擊手。（美聯社）
道奇隊貝茲（Mookie Betts）守備位置將轉為游擊手。（美聯社）

道奇隊今天對紅人隊之戰，貝茲（Mookie Betts）還是開路先鋒，但位置卻變成游擊手，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，這會是球隊長久規畫，但也補充「目前是」。

道奇今年原本計畫讓拉克斯（Gavin Lux）守游擊，但春訓熱身賽期間傳球卻出現問題，只好讓鎮守二壘的貝茲移防，羅伯茲說：「這是永久的，就目前為止。」貝茲到飛去南韓參加海外開幕戰前，將再出賽4場熟悉新位置。

貝茲小聯盟時期以二壘為主，升上大聯盟後因紅襪二游已經有人卡位，改守外野，2020年加入道奇後也是如此，直到去年球季才開始分攤內野中線工作，右外野出賽107場、二壘70場、游擊16場。

羅伯茲表示，做出守位更換的決定是球團一致的想法，「對拉克斯來說，可以試試不同視角，而他近幾年也是守二壘多過游擊，讓他回到這個位置，縮短傳球距離，應該會對他有幫助。」

道奇昨天也跟兩人討論此事，獲得同意，貝茲表示，大家的目標一致，就是希望球隊贏球，「如何抵達終點不重要，重要是贏球，對我來說我沒差，我說過幾百萬次了，只想要贏球，要把我放在哪個位置都可以。」

道奇 羅伯茲

上一則

NBA／太陽確定舉辦2027明星賽 老闆霸氣回應球員續約難題

下一則

MLB／下雨了…大谷翔平2打席收工 達比修有先發延期

延伸閱讀

MLB／大谷3支3 以為開轟…卻是三壘打

MLB／大谷3支3 以為開轟…卻是三壘打
MLB／遭道奇1.1局打退慘失5分 洛磯投手：大谷真的太神

MLB／遭道奇1.1局打退慘失5分 洛磯投手：大谷真的太神
MLB／大谷熱身賽首戰開轟 球迷嗨翻…MVP連線感覺被保護

MLB／大谷熱身賽首戰開轟 球迷嗨翻…MVP連線感覺被保護
MLB／大谷旋風擋不住 道奇教練：像披頭四

MLB／大谷旋風擋不住 道奇教練：像披頭四

熱門新聞

世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

2024-03-01 21:28
「哈佛小子」林書豪，即將升格爸爸。（圖／新北國王提供）

籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍

2024-03-07 02:03
24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
大谷翔平宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平新婚妻小他2歲 一起追劇培養感情

2024-03-02 18:26
柯瑞。(路透)

NBA／名嘴批勇士要向美國人民道歉 柯爾：希望柯瑞打高爾夫

2024-03-04 06:57
第二節10分40秒詹姆斯單打得手，生涯4萬分達標，比賽持續進行，但湖人主場球迷立刻響起熱烈歡呼。

NBA／史上首位「4萬分先生」詹姆斯主場寫生涯成就

2024-03-02 21:28

超人氣

更多 >
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
「海上鬥爭準備」習近平出席解放軍代表會議釋軍事信號

「海上鬥爭準備」習近平出席解放軍代表會議釋軍事信號