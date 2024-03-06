我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

MLB／跟大谷翔平聊新婚、合約 楚奧特：現在他就是不同球隊

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平、楚奧特。(美聯社)
大谷翔平、楚奧特。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平今天首次面對老東家天使隊，在大聯盟熱身賽3支0，明天原訂休兵，但他賽後表達要繼續出賽的意願，「復健已經結束了。」

賽前大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）相擁，這是他加盟道奇後兩人首次公開會面，另外也與歐霍普（Logan O'Hoppe）、泰斯（Matt Thaiss）等人打招呼。

大谷翔平說：「很多好朋友都在，所以我稍微跟他們聊了一下。」對於坐在不同角度的休息室，「我沒有覺得太奇怪或是不舒服，就是正常的樣子，我想等我在天使主場出賽的時候，可能會比較有不同故事。」

楚奧特則透露兩人之間聊的話題沒有太出乎意外，「就是恭喜他各個方面，像是結婚、簽約，這些冬天發生的事情，我們是朋友，他也是好隊友。」聊到朋友、隊友時，楚奧特使用過去式，「現在他就是在不同的球隊了。」

大谷翔平去年季後以10年、7億美元合約加盟道奇隊，今年春訓熱身賽首次對天使隊，先發第2棒、指定打擊，3打數無安打，吞下2K外，最後高飛球被好友楚奧特接殺。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）原本預計明天與白襪隊之戰，讓大谷休息，不過賽後大谷翔平主動表示，明天還是會上場，代表將與山本由申首次同場先發，也將是大谷翔平春訓首次連兩天出賽。

「我想我們可以說，打擊方面的復健已經正式結束了。」大谷翔平說：「現在我需要的是更多打席，繳出有好品質的打席，好好觀察球路、抓擊球時機。」

大谷表示：「今天是久違的晚場比賽，我還在適應視線，最後一個打席感覺不錯，有一點被擠壓到，但整體來說，我很滿意打席的狀況。」

大谷翔平 道奇 羅伯茲

上一則

NBA／熱火買斷市場第2筆補強 簽下「澳洲王」米爾斯

延伸閱讀

MLB／大谷翔平重逢天使沉默3打席 吞2K中止連3場敲安

MLB／大谷翔平重逢天使沉默3打席 吞2K中止連3場敲安
MLB／大谷翔平擁抱楚奧特「鱒谷連線」重現 球迷：很美畫面

MLB／大谷翔平擁抱楚奧特「鱒谷連線」重現 球迷：很美畫面
MLB／大谷談新婚細節 愛吃太太煮的咖哩

MLB／大谷談新婚細節 愛吃太太煮的咖哩
大谷翔平老婆是女籃球員？女中鋒急發文「不是我」

大谷翔平老婆是女籃球員？女中鋒急發文「不是我」

熱門新聞

道奇二刀流球星大谷翔平稍早宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

2024-02-29 02:47
世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

2024-03-01 21:28
大谷翔平。 （美聯社）

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

2024-02-29 14:21
大谷翔平愛犬Decory。（取材自大谷翔平IG）

MLB／這張照透露大谷已婚玄機？網：妻子必定是愛狗的人

2024-02-29 07:50
大谷翔平宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平新婚妻小他2歲 一起追劇培養感情

2024-03-02 18:26

球迷高喊梅西 C羅回應「反覆抽動」不雅動作被停賽兩場

2024-02-26 21:44

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠