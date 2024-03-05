我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

放狗咬人、毆打生殖器…UN報告曝獄卒虐待巴勒斯坦囚犯

MLB／大谷翔平重逢天使沉默3打席 吞2K中止連3場敲安

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平5日首次在春訓熱身賽對上前東家天使隊。（美聯社）
大谷翔平5日首次在春訓熱身賽對上前東家天使隊。（美聯社）

日籍球星大谷翔平轉戰道奇隊之後，5日首次在春訓熱身賽對上前東家天使隊，結果3打數無安打還吞下2K，中斷春訓連3場敲安，最後一個出局數還是被楚奧特（Mike Trout）接殺出局。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，穿上道奇隊球衣面對前隊友，首打席被右投西塞斯（Chase Silseth）三振出局，終結2月27日開始的連7打席上壘、連5打數安打。

3局下大谷翔平的第2打席則是1出局、一壘有人時，天使換上新秀投手湯瑪斯（Tyler Thomas），大谷又被三振；5局下2出局、一壘有人，大谷翔平面對祖尼加（Guillermo Zuniga），敲出中外野的飛球，剛好被好友楚奧特給接殺。

大谷翔平結束今天的3打席工作後退場休息，今天3打數無安打，春訓打擊率從7成14掉到5成，總計4戰10打數5安打，包含1支三壘打、1轟，有5分打點。

今天賽前大谷翔平右手小指包著繃帶引起媒體好奇，雖然換球衣時就拆掉繃帶，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍回覆媒體詢問：「就我所知是前一場跑壘時有不舒服，但應該是沒有什麼問題。」

大谷翔平今天打滿3打席，也證實羅伯茲所言，但明天道奇隊與白襪隊之戰，大谷預計休兵，後天到客場對上巨人隊才會再先發。

大谷翔平 道奇 羅伯茲

上一則

MLB／大谷翔平擁抱楚奧特「鱒谷連線」重現 球迷：很美畫面

下一則

NBA／勇士傷兵名單完全淨空 維金斯將復出對公鹿

延伸閱讀

MLB／大谷翔平擁抱楚奧特「鱒谷連線」重現 球迷：很美畫面

MLB／大谷翔平擁抱楚奧特「鱒谷連線」重現 球迷：很美畫面
MLB／大谷談新婚細節 愛吃太太煮的咖哩

MLB／大谷談新婚細節 愛吃太太煮的咖哩
大谷翔平老婆是女籃球員？女中鋒急發文「不是我」

大谷翔平老婆是女籃球員？女中鋒急發文「不是我」
女人第6感神準？她早斷言「大谷翔平要結婚了」

女人第6感神準？她早斷言「大谷翔平要結婚了」

熱門新聞

道奇二刀流球星大谷翔平稍早宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

2024-02-29 02:47
世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

2024-03-01 21:28
大谷翔平。 （美聯社）

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

2024-02-29 14:21
大谷翔平愛犬Decory。（取材自大谷翔平IG）

MLB／這張照透露大谷已婚玄機？網：妻子必定是愛狗的人

2024-02-29 07:50
大谷翔平宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平新婚妻小他2歲 一起追劇培養感情

2024-03-02 18:26

球迷高喊梅西 C羅回應「反覆抽動」不雅動作被停賽兩場

2024-02-26 21:44

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普11州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普11州勝選、海理搶下佛蒙特州
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大