MLB／大谷翔平擁抱楚奧特「鱒谷連線」重現 球迷：很美畫面

在去年以10年、7億美元加盟道奇 隊之後,日籍球星大谷翔平 5日首次面對天使隊老隊友,熱身賽開打前與楚奧特(Mike Trout)在球場上相擁一幕,令不少球迷動容,直呼:「很美的畫面。」

道奇隊先前熱身賽對上天使隊時,大谷翔平因調整進度尚未進入實戰,錯過出賽機會,今天再次相遇,以先發第2棒、指定打擊的身分亮相。

比賽開打前,大谷翔平穿著道奇隊的球衣,走到場上與前隊友們相會,與楚奧特擁抱了約2秒鐘,隨後彼此互道家常,大聯盟官方X也分享這一幕說:「從隊友變對手,大谷翔平與楚奧特相擁。」天使官方X則是分享兩人與翻譯水原一平合照,並用日文寫著:「好久不見。」

From teammates to rivals.



Shohei Ohtani and Mike Trout share a hug. #SpringTraining pic.twitter.com/GJHG4UlgV5