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MLB／大谷翔平擁抱楚奧特「鱒谷連線」重現 球迷：很美畫面

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(左)跟楚奧特曾是天使隊友。(路透)
大谷翔平(左)跟楚奧特曾是天使隊友。(路透)

在去年以10年、7億美元加盟道奇隊之後，日籍球星大谷翔平5日首次面對天使隊老隊友，熱身賽開打前與楚奧特（Mike Trout）在球場上相擁一幕，令不少球迷動容，直呼：「很美的畫面。」

道奇隊先前熱身賽對上天使隊時，大谷翔平因調整進度尚未進入實戰，錯過出賽機會，今天再次相遇，以先發第2棒、指定打擊的身分亮相。

比賽開打前，大谷翔平穿著道奇隊的球衣，走到場上與前隊友們相會，與楚奧特擁抱了約2秒鐘，隨後彼此互道家常，大聯盟官方X也分享這一幕說：「從隊友變對手，大谷翔平與楚奧特相擁。」天使官方X則是分享兩人與翻譯水原一平合照，並用日文寫著：「好久不見。」

大谷翔平在天使隊時與楚奧特組成的「Troutani」鱒谷連線，曾締造隊史「背靠背」開轟紀錄，而在大谷翔平決定加盟道奇隊時，楚奧特也給予祝福，並表示「早就有這個感覺」，而大谷宣布婚訊的IG下方，楚奧特也留言「兄弟，為你感到開心」，兩人依舊保持好交情。

不只楚奧特，大谷翔平也跟歐霍普（Logan O'Hoppe）合照，兩人曾是去年天使隊開幕戰投捕搭擋，而大谷在今天第1打席上場時，也拍了拍先發捕手泰斯（Matt Thaiss）的肩膀，露出笑容打招呼。

大谷翔平 道奇 MLB

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