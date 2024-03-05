MLB／官網開季名單 日韓占10人 山本由伸 首席先發投手

大谷(左)和山本領銜，今年日韓共有10位球員在大聯盟拚戰。（路透資料照片）

大聯盟新球季即將點燃戰火，道奇 、教士隊前往南韓 進行海外開幕戰，大聯盟官網預測各隊開季名單，包括先發打線和5名輪值投手，道奇隊無疑是最受矚目的球隊，大谷翔平排在2棒指定打擊，山本由伸更是首席先發投手。

道奇、教士將在首爾高尺巨蛋進行2連戰，新球季本土開幕戰則在3月28日開打，30隊全部出賽，道奇將在洛杉磯主場對紅雀隊進行開季4連戰。

大聯盟預測的各隊開季打線、先發投手，日本和南韓球員共有10人，山本是唯一首席先發投手，教士隊達比修有、老虎隊前田健太都是第2號， 小熊隊今永昇太第3號，藍鳥隊菊池雄星第4號。

另外，千賀滉大本來應是大都會 隊首席先發，但他因為右肩不適，球團評估5月才有可能歸隊，從洋基隊轉進的塞佛里諾（Luis Severino）成為開季第1人選。

打者部分，大谷毫無意外站穩道奇先發2棒，和開路先鋒貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）串起前3棒「MVP打線」。

吉田正尚、鈴木誠也分別是紅襪、小熊隊5棒指定打擊。

南韓兩名打者上榜，金河成、李政厚被推測是教士、巨人隊開路先鋒，守位是二壘手和中外野手。