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MLB／大谷3支3 以為開轟…卻是三壘打

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平熱身賽展現絕佳狀態。（美聯社）
大谷翔平熱身賽展現絕佳狀態。（美聯社）

道奇隊超級球星大谷翔平春訓熱身賽手感火燙，3日3打數敲出3安打，包括1支他自己以為開轟結局卻是三壘打的射牆長打，目前在熱身賽打擊率高達7成14，下一場出賽預計面對前東家天使隊。

影音來源：YouTube

道奇隊3日以7：4擊敗洛磯隊，大谷擔任先發第二棒、指定打擊，大聯盟官網此篇賽事報導對大谷的稱呼頗有意思，描述他3日表現：「這位7億美元（延遲付款）男此役3支3，有1支三壘打、2分打點、跑回2分」，大谷目前在熱身賽累積連7打席上壘。

面對洛磯先發投手岡博（Austin Gomber），道奇首局三連星打線就發威，貝茲（Mookie Betts）安打之後，大谷、弗里曼（Freddie Freeman ）都補上一壘打開張分數，帶動3分大局。

第二局貝茲先敲二壘打，大谷接著掃向左外野的深遠飛球，只見他一開始慢跑，看到這球打在牆上後趕緊加速，最後站上三壘，再為道奇追加分數；大谷第3局再補上右外野平飛安打、再挹注1分打點。

大谷手肘動刀目前在春訓成績未見影響，打擊率破7成，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷的準備進度超乎預期，從和他的談話過程中，也聽他聊到對目前的進展深受激勵，「看到他現在的狀況，真的是好事。」

大谷翔平熱身賽展現絕佳狀態。 （美聯社）
大谷翔平熱身賽展現絕佳狀態。 （美聯社）

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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