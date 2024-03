MLB／遭道奇1.1局打退慘失5分 洛磯投手：大谷真的太神

道奇 隊以3位MVP為首的打線有多驚人,3日在春訓熱身賽展示,洛磯先發投手岡博(Austin Gomber)1.1局慘失5分,對於道奇在季外的戰力升級,他直言洛磯要在分區出線又更難了,「因為道奇又更強了。」

道奇3日以7:4擊敗洛磯,貝茲(Mookie Betts)和大谷都是3安打,弗里曼(Freddie Freeman )則是1安打、2分打點。

A perfect day at the plate for Shohei Ohtani!



3-for-3, 3B, 2 RBI, 2 R pic.twitter.com/vUd7UUYJqu