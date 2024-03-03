MLB／遭道奇1.1局打退慘失5分 洛磯投手：大谷真的太神

大谷翔平的打擊威力折服對手。（美聯社）

道奇 隊以3位MVP為首的打線有多驚人，3日在春訓熱身賽展示，洛磯先發投手岡博（Austin Gomber）1.1局慘失5分，對於道奇在季外的戰力升級，他直言洛磯要在分區出線又更難了，「因為道奇又更強了。」

道奇3日以7：4擊敗洛磯，貝茲（Mookie Betts）和大谷都是3安打，弗里曼（Freddie Freeman ）則是1安打、2分打點。

A perfect day at the plate for Shohei Ohtani!



3-for-3, 3B, 2 RBI, 2 R pic.twitter.com/vUd7UUYJqu — MLB (@MLB) March 3, 2024

岡博一開賽就遭遇重擊，3人都從他手上敲出安打，道奇還沒有出局數已經攻下1分，該局以5安打串出3分大局，第2局又從貝茲的二壘打發難，大谷補上一支打在全壘打牆上的三壘打，也在這一支長打讓洛磯決定換投，岡博以1.1局被敲7安打、失5分收工。

岡博談到此役表現相當不滿意，「我面對過道奇，雖然當時還沒有翔平和赫南德茲（Teoscar Hernández），但我也在聯盟打滾夠長時間了，碰過在其他隊的他們，絕對知道不管何時碰到道奇，你都必須拿出好的狀態，而今天並不是我最好的那一天。」他也對於大谷的能力大為折服，「他真的太神了，老兄。」

作為同處國聯西區的對手，岡博坦言，道奇季外的戰力大進補，對比賽是好事，「但我們的目標是挺進季後賽 ，試著在分區出現，但顯然又更難了，因為道奇變得更強了。」