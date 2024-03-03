MLB／大谷談新婚細節 愛吃太太煮的咖哩

面對外界關注新婚，大谷翔平專訪也透露一些訊息。 （美聯社）

日本 「二刀流」球星大谷翔平 宣布結婚喜訊，雖然馬上召開記者會解答外界疑惑，不過對於太太的身分依舊保密，而他在接受日本媒體「Number Web」專訪時透露更多細節，兩人是在訓練時認識，大谷最愛的料理是太太煮的咖哩。

大谷翔平去年3月代表日本隊拿下經典賽冠軍，回到大聯盟賽季也取得年度MVP獎項，季後不僅與道奇 隊簽下7年、10億美元大約，更在2月29日發表結婚訊息，再次攻占話題排行榜。

「Number Web」對於大谷翔平的專訪已刊出，針對結婚生活也透露了更多面貌，談到與妻子的初次相遇，大谷翔平笑說，「是在練習的時候，有點微妙的是，她說第一次見面是擦身而過互相打招呼，但我沒有印象了。」

不過大谷翔平也補充，「應該是在練習設施的走廊，但第二次、第三次見面就記得很清楚，短短兩周時間就見了三次」；而私下太太會叫大谷「翔平先生」，甚至省略翔平直接叫「先生」。

決定跟這位日本女性在一起，是否也是直覺幫助？大谷翔平表示，最主要是跟她在一起很輕鬆也很開心，不會因為她而改變說話或吃飯方式，「決定的理由我也不知道，說得不好聽就是缺乏決定的理由，說得好聽就是很多理由，哈哈。」

訪談中大谷也透露妻子的更多細節，「她的年紀比我小2歲，所以應該是28歲，啊，如果說錯了，對不起。」大谷的生日因為在賽季中無法一同度過，但有一起為女方慶生，「我們都有工作，所以不一定會是當天，而是在靠近的日子慶祝。」生日禮物則是大谷託人購買的訂製鞋款。

去年球季大谷翔平的太太因工作關係仍在日本，但兩人透過電話聊天，還相約同時間打開電視，一起看「VIVANT」、「忍者之家」等連續劇。

而大谷翔平最喜歡太太做過的哪一道料理？大谷的回應是：「她應該希望我說一些困難的料理，我覺得還是咖哩最好吃。」不過大谷也追加描述，「是乾咖哩，從咖哩醬開始做起，非常好吃。」

兩人相處起來的興趣與喜好，大谷翔平表示，能夠一起享受的東西比較多，但也不是完全一樣，「像是她喜歡看小說，但我是完全不看的，不一樣的地方不同，一樣就一樣，就是這樣的感覺。」大谷翔平的回答中充滿甜蜜感。