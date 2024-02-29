MLB／鄭宗哲敲423呎怪力轟 海盜教頭讚：滿滿能量

海盜隊台灣小將鄭宗哲轟出一發423呎的大號全壘打，今年大聯盟春訓首轟出爐。（取材自臉書）

海盜隊台灣小將鄭宗哲28日轟出一發423呎的大號全壘打，今年大聯盟春訓首轟出爐，也是生涯第二次在大聯盟熱身賽開轟，鄭宗哲說：「今天比賽前，我就覺得好像會開轟，結果真的發生了。」

28日海盜隊與老虎隊在熱身賽交手，鄭宗哲擔任先發第9棒、游擊手，3局下首打席面對右投蘭恩（Alex Lange），0好2壞後一顆靠近紅中的95.3哩速球，鄭宗哲沒有放過，敲出一發中外野2分砲，幫助球隊先馳得點。

海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）稱讚鄭宗哲，以「Z」作為暱稱，「Z是一名好打者，他能夠把球跟進來，具有滿滿的能量。」

鄭宗哲此轟擊球初速為101.7哩、飛行距離423呎，中外野手追到一半就放棄，而他在繞過一壘時也興奮振臂，這是鄭宗哲繼2022年支援春訓後再次開轟。

鄭宗哲在接受「TribLive」訪問時表示，賽前就有預感會開轟，「我很開心今天敲出全壘打，我會繼續保持相同的打擊模式，試著把球打得強勁。」

海盜隊雖然在鄭宗哲那一轟後，3局下得到3分，但後續以3：5不敵老虎，鄭宗哲此戰在5局下遭到三振後，6局上被換下場休息，2打數1安打、2分打點，賽後打擊率為2成86。

生涯第二次在大聯盟春訓熱身賽出賽，鄭宗哲這次已是40人名單成員，他也透露，自己收到消息時人在台灣，睡醒看手機才發現「哇，我進40人名單了」，升上大聯盟是他一直以來的目標，「還有一段長路要走。」