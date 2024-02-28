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MLB／大谷熱身賽首戰開轟 球迷嗨翻…MVP連線感覺被保護

記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平27日在春訓首度出賽就開轟。（美聯社）
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平27日在春訓首度出賽就開轟。（美聯社）

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平27日在春訓首度出賽，現場氣氛完全不像春訓，尤其當大谷在5局下轟出2分砲時，球迷的歡呼聲更像是例行賽贏球，跟春訓首戰就開轟相比，大谷更開心的是打完整場後，手肘沒有太大問題。

大谷翔平因手肘韌帶手術，今年球季只能專注打擊，春訓首戰也比隊友稍晚一些，在27日擔任先發指定打擊、第二棒，3打數1安打、2分打點，幫助道奇隊以9：6擊敗白襪隊，這也可能是他未來的棒次位置。

27日的首打席，大谷翔平被左投克羅謝（Garrett Crochet）一顆100哩火球給三振掉，3局下的第2打席更是敲出雙殺，好在5局下敲出一支左中外野的全壘打，一棒2分將比數追近到3：4落後，隨後退場休息，道奇隊後段反撲贏下比賽。

「這是邁出第一步」，大谷翔平退場後接受訪問時表示：「對我來說最重要的是，我能夠打完比賽後，沒有感覺到任何問題。」

至於那一轟，大谷翔平表示，每一次上場打擊，感覺都愈來愈好，「有往正確的方向前進，那一球我認為打得有點高，但或許亞利桑那元素有幫了點忙。」亞利桑那的乾燥氣候，容易形成長打。

道奇隊27日將貝茲（Mookie Betts）排第一棒、弗里曼（Freddie Freeman）第三棒，與大谷形成MVP連線，對於是否有產生保護作用？大谷翔平表示，這只是第一場比賽，但自己認為絕對有幫助，「無論是弗里曼或是貝茲，都是很好的球員。」

大谷翔平首打席上場時，背景是全場球迷起立、拿起手機紀錄這一刻，大谷翔平也表示：「感受到球迷帶來的能量，很令人振奮，也很開心我能夠及時回到場上，與球迷見面。」

大谷翔平 道奇

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