MLB／大谷旋風擋不住 道奇教練：像披頭四

大谷翔平將於28日在主場迎戰白襪隊，以指定打擊的身分亮相。 （美聯社）

「藍色大谷」的首場熱身賽在即，還未正式出賽，道奇 隊已經感受到他所帶來的旋風，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）以披頭四樂團帶來的熱潮形容，不忘強調自己年紀，「我那時還太小，其實不記得披頭四帶來的盛況。」

羅伯茲25日首度證實，大谷翔平 將在27日迎接春訓首場比賽，對手為白襪隊，以指定打擊的身分亮相；這是他披上道奇戰袍後首度出賽，也是去年9月開刀治療肘傷後重返球場。

大谷還沒比賽已經帶來人潮，羅伯茲開頭先強調自己的年紀對披頭四熱潮並不記得太多，自己也只是「聽說」，而感覺那就像今年大谷帶來的熱潮，他擁有百年難得一見的天賦，是個家喻戶曉的人物，「翔平已經改變了道奇的春訓風景」。

道奇簽下大谷，當然懂得他的價值，但羅伯茲認為還是遠遠超乎預期，「我想我們確實設下高標，也抱持高度期待，知道春訓可能會碰到什麼狀況，但看到滿坑滿谷的人潮，球迷等著開門瞬間跑進球場，還是覺得很狂，但這是好事，這對棒球、對體壇都是好事。」

道奇25日以4：2擊敗運動家隊，熱身賽3勝1和，繼續維持不敗之身，26日在客場和洛磯隊交手，27日就是大谷初亮相，預料將會吸引爆滿球迷和媒體。

大谷25日繼續進行實戰投打練習，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他有3個打數，看起來很好，今天是翔平美好的一天。」