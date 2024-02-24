MLB／年薪破300萬當球僮？藍鳥投手因為「美足」被隊友懲罰

藍鳥隊春訓熱身賽出現一名年薪359萬美元的球僮，後援左投梅札被懲罰到場邊撿球、撿球棒，原因卻是與美式足球有關。（美聯社）

藍鳥隊春訓熱身賽出現一名年薪359萬美元的球僮，後援左投梅札（Tim Mayza）被懲罰到場邊撿球、撿球棒，原因卻是與美式足球 有關。

藍鳥隊球員之間以「夢幻美足」遊戲聯繫感情，而梅札在上個賽季經營績效不彰，隊友們想到的處罰就是讓他在今天熱身賽前3局擔任球僮，而且球衣背號的「4-10」，代表他在「夢幻美足」4勝10敗的戰績，十分屈辱。

有些隊友認為梅札球隊戰績不佳原因是傷兵過多，但拿下冠軍的簡森（Danny Jansen）有不同想法，「他都不交易。」簡森說：「不想交易也不願意改變，我想要跟他換來希爾（Tyreek Hill），好幾周甚至1個月了，都不理我。」

梅札對好友的說法也有回應：「簡森就是愛這樣說，他發現我進不了季後賽 之後，就想要便宜撿進希爾，我尊重聯盟，也不想讓他爽爽過，結果看來他也不需要，還是拿下冠軍，對他的經營還是肯定，我接下來會復仇的。」

即使不會經營美式足球隊，梅札對藍鳥隊仍是牛棚重要人物，去年球季出賽69場，防禦率僅1.52，被上壘率1.22，拿下22次中繼成功、1次救援成功，也獲得加薪肯定。