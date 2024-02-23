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MLB／去年戰績31年來最慘 洋基老闆連說7次「丟臉」

記者蘇志畬／即時報導
洋基隊老闆史坦伯瑞納。（美聯社)
洋基隊老闆史坦伯瑞納。（美聯社)

洋基隊老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）昨天接受媒體訪問時，短短1分鐘說了超過7次「丟臉」，原因無他，去年球季洋基隊戰績是31年來最爛，連6季進入季後賽也遭到中斷。

去年洋基隊戰績雖仍有5成06，但作為傳統強權代表，前一次低於這個數字已經是1992年的4成69，對全隊上下來說都是警訊，也難怪老闆談到去年成績只有「丟臉」、「災難」形容。

「我感覺很丟臉，我們都覺得很丟臉。」史坦伯瑞納接受媒體聯訪時，談到去年戰績表示：「我的意思是，我覺得這個球團裡，沒有一個人不覺得丟臉。」尤其是在2022年才打出單季99勝的成績。

至於被問到問題出在哪裡？史坦伯瑞納點出兩個地方，傷兵以及表現不如預期，「很明顯，我們傷兵很多，但也有太多好的野手沒有發揮潛力，我們沒辦法拿下分數。」

去年球季洋基得到673分，在大聯盟球隊中排名第25，扣掉疫情縮水球季，是隊史近8季最低，休賽季補進了強打索托（Juan Soto），被期待成為解方。

史坦伯瑞表示：「我認為球隊現在很有冠軍相，但我們不會停止進步，而且永遠不會。」自由球員市場上還有不少大咖，洋基隊仍有補強空間。

洋基 疫情 季後賽

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