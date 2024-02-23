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MLB／松井裕樹連3K 對手誇：天殺的好

記者蘇志畬／綜合報導
教士新簽的日籍投手松井裕樹中繼1局飆3K、三上三下，表現大獲好評。（美聯社）
教士新簽的日籍投手松井裕樹中繼1局飆3K、三上三下，表現大獲好評。（美聯社）

大聯盟春訓熱身賽22日開打，教士隊以1：14慘敗道奇隊，不過陣中也有亮點，日籍投手松井裕樹中繼1局飆3K、三上三下，表現大獲好評，吞K的勒克斯（Gavin Lux）都忍不住說：「他真是天殺的好。」

大聯盟春訓熱身賽22日僅此一戰，兩支將赴南韓進行海外開幕戰的隊伍率先開打，道奇貝茲（Mookie Betts）、泰勒（Chris Taylor）等主力有上，但大谷翔平沒出賽，教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、金河成等人上場。

道奇全場敲出12支安打，其中包含帕德羅（Kevin Padlo）的2分砲，而教士王牌投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）先發1個人次都沒抓到，被敲2支安打外加2次四死球退場，最終丟掉4分。

教士首局就狂失8分，但2、3局卻是連續6次三振封鎖道奇，松井裕樹在第3局登板，對勒克斯、歐文斯（Chris Owings）、佩吉（Andy Pages）都投出三振。

「老兄，他的指叉真的很猛。」勒克斯大讚松井裕樹表現，「搭配他的速球有欺敵的效果，有那顆好的指叉球，非常難捉摸，就我所見，他真是天殺的好。」

松井裕樹在日職就是明星級中繼投手，今年挑戰大聯盟首次對外登板就有好表現，「我上場之前其實很緊張，不過亞斯特拉達（Jeremiah Estrada）在我前面投得很好，讓我有了信心。」

教士總教練席爾特（Mike Shildt）也給予肯定：「他很冷靜的三振對手，這是個好的開始，今天面對的打者也很有參考價值，面對歐文斯能用速球取得領先，這很不錯。」

道奇 大谷翔平 南韓

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