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MLB／百大球星榜首 大谷2連霸中斷 亞古納躍第1

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平第2次實戰打擊練習，2打席沒有安打，在開季前要累積50個打席。（美聯社）
大谷翔平第2次實戰打擊練習，2打席沒有安打，在開季前要累積50個打席。（美聯社）

大聯盟「MLB Network」21日公布百大球星前10名，今年專心打擊的大谷翔平掉到第4名，中斷2連霸，第1名給了去年拿下國聯MVP的勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

日籍二刀流球星大谷翔平從2022年開始，連續兩年排在大聯盟百大球星榜第1名，然而去年9月進行手肘韌帶手術，今年仍在復健中，無法投球，排名也跟著下滑，而大谷翔平在2019年曾排第81名、2020年排第57名，2021年則未進百大。

去年排第25名的亞古納躍升第1，去年球季亞古納締造大聯盟史上首見的「40轟70盜」紀錄，單季敲出41轟另有73次盜壘成功，在國聯MVP票選中獲得全票第一，今年的力量、速度仍被看好是最閃亮的一顆星。

而第2名則是大谷道奇隊新隊友貝茲（Mookie Betts），第3名是洋基隊賈吉（Aaron Judge），第5名弗里曼（Freddie Freeman）、第6名席格（Corey Seager）、第7名索托（Juan Soto）、第8名艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、第9名柯爾（Gerrit Cole）、第10名「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）。

道奇隊球星大谷翔平21日第2次實戰打擊練習（Live BP），2打席沒有安打，在開季前要累積50個打席，確認手臂狀況，大谷翔平認為時間上沒有問題，「目前進度剛好，這是好事。」

大谷翔平Live BP首打席看了5顆球後選到保送，第2打席攻擊第一球，敲出滾地出局，雖然揮棒機會不多，但大谷翔平認為，身體感覺不錯，「我從室內練打時就有在注意，手肘方面沒有不舒服，現在也能很好的看球。」

因為去年進行手肘韌帶手術關係，大谷翔平今年只能專注打擊，但也特別關注復原狀況，目前兩次Live BP累積5打席，開季前要滿50個打席，大谷表示，Live BP也會算進打席裡，接下來還有隊內賽、練習賽等，「一切順利的話，趕上開季應該沒有問題。」

大谷翔平 道奇 勇士

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