MLB／挨大谷全壘打 投手直呼「太有趣」

大谷翔平春訓進行打擊訓練。（美聯社）

等待已久，大谷翔平 終於在19日進行實戰投打對決（Live BP），敲出1發全壘打，圍觀的道奇 隊友、教練發出驚呼聲，挨轟的法伊爾萊森（J.P. Feyereisen）直呼太有趣。

大谷去年9月手肘動刀，復原狀況、調整進度一直備受關注，近日兩度被列入Live BP名單中卻未打，也讓外界更關心大谷何時才會面對實戰投球打擊，答案就是19日。

大谷面對的第一位投手是貝瑞瑟（Ryan Brasier），共用5球，大谷未出棒；第二位登場投手是崔能（Blake Treinen），大谷一度挨自打球擊中腳部幸無大礙，最終遭到三振，接著就是面對法伊爾萊森，大谷在滿球數後將一顆紅中直球轟出全壘打牆外。

法伊爾萊森表示，很開心可以看到大谷站在打擊區上、健康揮棒，「而且還是從我手中打全壘打，真的是很棒。」他直呼今天是有趣的一天，「看他站在打擊區裡，感覺大家的反應都是『喔！安靜！大谷正在打擊，趕快來看』。」

大聯盟官辦熱身賽倒數，大谷翔平確定會先缺席首戰。道奇隊總教練羅伯茲 透露，大谷在22日對教士隊之戰不會上場，但預計很快就會加入戰局，不需擔心大谷的調整進度。

羅伯茲表示大谷很健康，把他放在Live BP名單，只是考慮他可能想打預先安排，「他很健康，每件事都很棒。」

羅伯茲還向媒體分享一件讓他吃驚的事，「他的英文比我想像的還要更流利！」