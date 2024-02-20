MLB／大谷英文比想像更好 道奇教頭看他融入團隊喊舒服

大谷翔平(中)與隊奇隊友相處融洽。（路透）

大谷翔平 在道奇 陣營春訓所展現的每一個面貌，持續驚艷總教練羅伯茲 （Dave Roberts），19日還向媒體分享一件讓他吃驚的事，「他的英文比我想像的還要更流利！」

大谷告別待了6年的天使隊，來到道奇陣中，與隊友的互動卻已顯得相當熱絡，18日就被鏡頭直擊與外野手赫南德茲（Tesocar Hernandez）互摸二頭肌、有說有笑。

Shohei Ohtani just checking on Tesocar Hernandez’s biceps pic.twitter.com/OyyNZvFmuX — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 😎 chihuahua lover (@shoheisaveus) February 19, 2024

羅伯茲表示，「通常要兼顧投打，又是日本選手，很容易認為他是個人主義的球員，但在我和他短暫相處過程中，我注意到他很熱情參與團隊討論，並提出意見。」