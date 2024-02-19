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MLB／大谷動刀後首度實戰投打就開轟 挨轟投手直呼有趣

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平春訓進行打擊訓練。（美聯社）
大谷翔平春訓進行打擊訓練。（美聯社）

等待已久，大谷翔平終於在19日進行實戰投打對決（Live BP），敲出1發全壘打，圍觀的道奇隊友、教練發出驚呼聲，挨轟的法伊爾萊森（J.P. Feyereisen）直呼太有趣。

大谷去年9月手肘動刀，復原狀況、調整進度一直備受關注，近日兩度被列入Live BP名單中卻未打，也讓外界更關心大谷何時才會面對實戰投球打擊，答案就是19日。

大谷今天面對的第一位投手是貝瑞瑟（Ryan Brasier），共用5球，大谷未出棒；第二位登場投手是崔能（Blake Treinen），大谷一度挨自打球擊中腳部幸無大礙，最終遭到三振，接著就是面對法伊爾萊森，大谷在滿球數後將一顆紅中直球轟出全壘打牆外。

法伊爾萊森表示，很開心可以看到大谷站在打擊區上、健康揮棒，「而且還是從我手中打全壘打，真的是很棒。」他直呼今天是有趣的一天，「看他站在打擊區裡，感覺大家的反應都是『喔！安靜！大谷正在打擊，趕快來看』。」

對於大谷的調整進度、何時會投入熱身賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）維持一慣的論調，相信大谷會一天一天按部就班準備好自己，「等時機到了，他就會開始比賽。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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