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MLB／響尾蛇農場最頂投手 林昱珉牛棚練投獲當地媒體聚焦

記者陳宛晶／即時報導
台灣旅美投手林昱珉14日進響尾蛇隊牛棚練投。（美聯社）
台灣旅美投手林昱珉14日進響尾蛇隊牛棚練投。（美聯社）

響尾蛇隊投捕報到日第三天，台灣左投林昱珉進牛棚練投，身為響尾蛇農場新秀排名第4、投手排名第1的大物，林昱珉今天的練投身影，包括Arizona Sports、Fan Nation響尾蛇頻道都捕捉，球迷首度見到他穿上春訓版球衣、球帽的模樣。

這是林昱珉首度參加大聯盟春訓，Arizona Sports記者韋納（Alex Weiner）今天在X上分享林昱珉練投照片，介紹：「響尾蛇農場排名第一的投手新秀，林昱珉今天進牛棚練投。」

年僅20歲的林昱珉尚未進入40人名單，今年僅是他旅美生涯的第3個賽季，預計由年輕投手競爭的5號先發人選討論中也未出現他的名字，開季想從大聯盟出發的機率不高，但這仍是在教練團面前留下好印象的機會，為本季挑戰大聯盟加值分數。

當地媒體指出，響尾蛇前4號先發大致底定，為賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）、普法特（Brandon Pfaadt），5號先發以同為26歲的左投亨利（Tommy Henry）和右投尼爾森（Ryne Nelson）最被看好，另外也點名了塞柯尼（Slade Cecconi）、華斯頓（Blake Walston）、賈維斯（Bryce Jarvis）。

總教練羅夫洛（Torey Lovullo）不透露心中排序，「每一個走進我辦公室的人，我都告訴他們一樣的話，要他們好好上場表現，關鍵在於他們在春訓的表現，我確信我們心中都有排序，但現在說這些還太早了。」

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