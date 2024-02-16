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MLB／大谷翔平練球又炸13轟 餵球教練：投到哪都是全壘打

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平積極備戰披上道奇隊戰袍的新球季，16日在打擊練習中揮出13發全壘打。（美聯社）
大谷翔平積極備戰披上道奇隊戰袍的新球季，16日在打擊練習中揮出13發全壘打。（美聯社）

道奇隊日籍球星大谷翔平今天的打擊練習，又是驚奇連連的內容，26次揮擊有13球出牆、一度連6球開轟，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）爽到大笑，負責餵球的三壘教練艾伯（Dino Ebel）則是大讚不管自己投到哪裡，都能被大谷打成全壘打，實在太扯。

大谷今天進行室外打擊練習，內容讓教頭超滿意，看著球頻頻出牆，羅伯茲笑開懷。他表示，翔平的調整進度比預期更快，「他很認真，超前原本預計的進度，他每天都愈來愈好、看起來一切順利。」

負責餵球的艾伯，大讚大谷打得實在太好，「如果我餵到紅中的位置，他會打出全壘打，丟到外角也是全壘打，不管面對什麼位置的球，他的上半身和下半身都能巧妙配合，擊球初速實在誇張。」

艾伯表示，擔任餵球工作時，總是希望自己的球可以被打得強勁，讓選手覺得他們就是世上最強的選手，「但如果你問我現在誰是世界上最強的選手，我會說就是大谷翔平，他就是現在最強的運動員、棒球員。」

艾伯2018年就在天使與大谷有過共事經驗，2019年起轉戰道奇至今，他回憶：「上一次看他打擊練習是2018年，和那時相比，他又變得更壯了，感覺得到整個人又變得更大隻、更強壯了。」艾伯也指出，大谷今年不需擔心投手備戰，單純作為一名打者，專心擊球、跑壘、想辦法得到分數，認為這將可能是大谷今年在打擊上取得成功的關鍵。

羅伯茲 大谷翔平 道奇

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