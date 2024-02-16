MLB／大谷不在了 天使春訓基地記者剩3人

大谷翔平人去樓空，天使隊春訓基地記者人數從前幾年的50人驟減到3人。（路透）

大谷翔平 人去樓空，天使 隊春訓基地記者人數從前幾年的50人驟減到3人，選手明顯感受到氣氛不同。天使老闆莫瑞洛（Arte Moreno）也被問及近兩年未交易大谷的決定，最終讓天使兩頭空，而他強調棒球是娛樂事業，他當時的想法是留下球迷想付錢來看他打球的選手。

大谷跳槽同城球隊道奇 隊，這是天使在2018年後第一個沒有大谷的春訓，氣氛明顯不同，到訪的記者人數寥寥可數，成群鏡頭追著大谷跑的畫面換到了道奇陣營。

道奇以一紙10年7億美元合約簽下大谷，合約中包括高達6.8億美元的延遲付款，外界好奇天使在今冬的交涉過程中究竟有沒有留下大谷的機會，當被問到是否願意跟進道奇報價時，莫瑞洛給出很篤定的回應：「不」。

簽不下大谷，外界更加質疑天使在2022年交易大限前、球季結束後及2023年交易大限前，都有以大谷換來潛力好手的機會，最終卻選擇留下大谷賭一把，結果季後賽沒拚到，大谷也沒留下，以結果論來看當然是失敗。

回顧不願脫手大谷的決定，莫瑞洛表示，「從球迷的觀點出發，他們付錢來看比賽，大谷是特別的選手，人們會想看他打球，而這是娛樂產業，我們做出決定、團隊做出決定，所以我們認為最好的做法是留下他，再來好好衝一波。」

失去大谷，莫瑞洛說他還是相信天使能打造一支能贏的團隊；至於市場上多次傳出他想賣球隊的傳聞，莫瑞洛強調自己是抱著長遠規畫持有球隊，確實有幾次有人詢價，但他始終回應沒有要賣，但言語中仍留下懸念，「永遠都有可能，或許有人會回頭提出一個你無法拒絕的價碼。」