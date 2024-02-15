MLB／大谷人氣太熱 韓媒違規遭禁 道奇將限制採訪人數

大谷人氣實在太熱，道奇將限制媒體人數。（路透）

大谷翔平 加上山本由伸，道奇 隊原本的星光陣容更加璀璨，春訓開始後也吸引來自亞洲的大批媒體到場採訪，數量遠遠超乎預期，甚至還出現南韓 媒體違規拍攝的事件，道奇球團計畫16日開始限制媒體採訪的人數。

根據日本媒體「Full-Count」報導，道奇公關表示，今年採訪的媒體人數眾多，超過球隊的負荷量，預計16日會開始實施限制。

春訓期間道奇通常會在練習前、練習後開放球隊休息室供媒體採訪，但明天開始，電視台、廣播節目只允許一組2人進入，包含1名攝影師及1名記者或是製作人，而美國棒球記者作家協會的成員不受此限。

由於今年道奇將到南韓首爾舉行開幕戰，道奇的春訓有來自日本、南韓、台灣的媒體，接近100人的採訪陣容十分驚人。

日本媒體「The Daily」更指出，有南韓媒體因為拍攝大谷翔平在休息室滑手機的照片，並將其使用在影片中，被道奇發現而收到無限期禁止採訪的處罰。

根據大聯盟採訪規定，媒體在休息室中不能拍攝球員在訪問以外的畫面，而有道奇相關人士指出，該媒體在拍攝當下就已經被發現，並要求將其刪除，不料並未刪除還使用在影片中，另外也在禁止拍攝的停車場錄製了大谷翔平與水原一平行走的畫面。

只不過也因為3月20日道奇將到南韓出賽，球團與大聯盟對於禁止採訪的南韓媒體何時可以解禁，仍在討論中。