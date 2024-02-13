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MLB／大谷翔平春訓打擊練習敲出10轟 「本來打算輕輕揮」

中央社／洛杉磯12日電
洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平12日在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習。（美聯社）
洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平12日在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習。（美聯社）

洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平今天在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習，共揮擊21次，其中有10球飛越全壘打牆。他形容揮棒感覺非常好，正為開幕戰做好準備。

路透報導，這次打擊練習是29歲的大谷自去年9月19日接受手術修復右手肘尺骨副韌帶（UCL）撕裂傷以來第一次上場。

職棒大聯盟MLB兩屆美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）大谷翔平正在緊鑼密鼓地復健，以便能夠參加道奇隊3月20日在南韓對陣聖地牙哥教士隊的例行賽海外開幕戰。兩隊在南韓進行兩場比賽後，將返回美國在3月28日舉行道奇主場開幕戰。

這次打擊練習的結果讓大谷樂觀地認為，他將能夠在3月20日參加比賽。

大谷今天透過翻譯告訴媒體：「我本來打算…輕一點揮棒。但我覺得揮棒的感覺非常好，這是一個非常好的跡象。我認為我正在為開幕日做好準備。」

洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平12日在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練...
洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平12日在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習。（美聯社）

儘管大谷本賽季無法投球，道奇隊還是和大谷簽下為期10年合約，簽約金額達到創紀錄的7億元，其中6.8億元延後到2034到2043年分期平均支付。

大谷上一次在球場上打擊練習是在去年9月，和洛杉磯天使隊一起訓練。以「二刀流」著稱的大谷當時只能打擊，他最終因接受手術而提前一個月結束賽季。

在天使隊的六個賽季中，大谷在2018年獲得美國聯盟年度最佳新秀，並在2021年和2023年獲得美聯年度最有價值球員榮譽。這些獎項是在兩次手肘受傷需要手術的情況下獲得的。

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