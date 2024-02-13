MLB／大谷翔平春訓打擊練習敲出10轟 「本來打算輕輕揮」

洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平12日在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習。（美聯社）

洛杉磯道奇 隊指定打擊大谷翔平 今天在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習，共揮擊21次，其中有10球飛越全壘打牆。他形容揮棒感覺非常好，正為開幕戰做好準備。

路透報導，這次打擊練習是29歲的大谷自去年9月19日接受手術修復右手肘尺骨副韌帶（UCL）撕裂傷以來第一次上場。

職棒大聯盟MLB兩屆美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）大谷翔平正在緊鑼密鼓地復健，以便能夠參加道奇隊3月20日在南韓對陣聖地牙哥教士隊的例行賽海外開幕戰。兩隊在南韓進行兩場比賽後，將返回美國在3月28日舉行道奇主場開幕戰。

這次打擊練習的結果讓大谷樂觀地認為，他將能夠在3月20日參加比賽。

大谷今天透過翻譯告訴媒體：「我本來打算…輕一點揮棒。但我覺得揮棒的感覺非常好，這是一個非常好的跡象。我認為我正在為開幕日做好準備。」

洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平12日在亞利桑納州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習。（美聯社）

儘管大谷本賽季無法投球，道奇隊還是和大谷簽下為期10年合約，簽約金額達到創紀錄的7億元，其中6.8億元延後到2034到2043年分期平均支付。

大谷上一次在球場上打擊練習是在去年9月，和洛杉磯天使 隊一起訓練。以「二刀流」著稱的大谷當時只能打擊，他最終因接受手術而提前一個月結束賽季。

在天使隊的六個賽季中，大谷在2018年獲得美國聯盟年度最佳新秀，並在2021年和2023年獲得美聯年度最有價值球員榮譽。這些獎項是在兩次手肘受傷需要手術的情況下獲得的。