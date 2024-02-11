我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

MLB／手握2塞揚獎 37歲克魯柏宣布退役

體育新聞組／綜合報導
兩屆塞揚投手克魯柏宣布退役，為13年大聯盟生涯畫上句點。（路透資料照片）
兩屆塞揚投手克魯柏宣布退役，為13年大聯盟生涯畫上句點。（路透資料照片）

兩屆塞揚投手克魯柏（Corey Kluber）宣布退役，為13年大聯盟生涯畫上句點，對於下一步，他表達希望繼續為棒球奉獻心力的想法，盼為下一個世代的選手傳授所學。

克魯柏於社群媒體發表長文，他寫道「每個篇章都充滿無價的經歷、傑出的隊友和忠實球迷的支持。球迷堅定支持總是讓我在投球時，能激發出最好的表現」。

克魯柏手握2014、17年美聯塞揚，2座勝投王、1座防禦率王、3度入選明星賽，曾於2021年5月19日投出無安打比賽；13年生涯共效力過5支球隊，包括印地安人（守護者前身）、遊騎兵、光芒、洋基、紅襪隊，累積116勝77敗、防禦率3.44。

將在4月滿38歲的克魯柏9日發表退役聲明，感謝棒球生涯所有幫助過自己的人以及所待過的5支球隊，「這5個章節，每一段都留下了無價的經驗。」

告別選手生涯，並不代表告別棒球，克魯柏表示：「雖然我離開投手丘，但我對棒球的熱情並未動搖，我迫切期待探索機會、以不同角色繼續為這項運動奉獻。」他說：「獻給將參與我棒球生涯下一篇章的人們，我很期待向下一個世代的大聯盟選手們傳授我的所學。」

社群媒體 洋基

上一則

超級盃周日見 泰勒絲周六從東京趕抵洛杉磯

下一則

NBA／沙波尼斯16次大三元 超越約柯奇

延伸閱讀

MLB／看大谷披道奇戰袍 教頭：我必須捏我自己確定這不是夢

MLB／看大谷披道奇戰袍 教頭：我必須捏我自己確定這不是夢
MLB／看大谷穿道奇球衣像夢境 教頭：我必須捏我自己

MLB／看大谷穿道奇球衣像夢境 教頭：我必須捏我自己
MLB／大谷剩一刀 國聯MVP貝茲最熱門

MLB／大谷剩一刀 國聯MVP貝茲最熱門
MLB／國聯MVP最熱門不是大谷 勝出將締造這項罕見紀錄

MLB／國聯MVP最熱門不是大谷 勝出將締造這項罕見紀錄

熱門新聞

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

2024-02-07 18:58
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在中國的兩場友誼賽均告吹。（路透）

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

2024-02-10 07:50
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行比賽中沒有上陣，引起民眾不滿。圖為現場一個被放倒的梅西立牌。（美聯社）

梅西香港賽事缺陣掀不滿 杭州取消阿根廷球隊友誼賽

2024-02-09 12:31
梅西(中)赴港友誼賽但未上場，球迷憤怒報以噓聲，並且大喊退錢。(路透)

梅西赴港友誼賽整場坐板凳 近4萬球迷狂噓喊退錢

2024-02-04 12:00
「阿根廷球王」梅西在香港友誼賽因傷未上陣，引起球迷不滿，香港主辦單位宣布將退一半門票費用。（路透）

足球／梅西風波延燒 香港主辦將退一半門票 反虧4300萬港元

2024-02-09 04:53
(取自微博)

梅西日本上陣 全場歡聲雷動 中國球迷狂酸「醫學奇蹟」

2024-02-07 14:15

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空