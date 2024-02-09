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MLB／大谷剩一刀 國聯MVP貝茲最熱門

記者藍宗標／綜合報導
道奇貝茲被看好獲MVP。（美聯社）
道奇貝茲被看好獲MVP。（美聯社）

大聯盟各隊春訓倒數，道奇隊投捕即將開練，大聯盟官網邀集5位專家分析新球季MVP熱門人選，去年得主大谷翔平、勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）排名雖高，但都不是最被看好的球員，大谷轉戰道奇隊首季無法「二刀流」是重要原因。

剛從老虎隊退休的卡布雷拉（Miguel Cabrera），2012、13年連奪美聯MVP，接下來10個球季未有球員能夠連續兩年獲獎。

官網指出，大谷、亞古納仍是MVP有力候選人，有機會成為卡布雷拉之後，完成2連霸的球員，但大谷在國聯第1個球季受限於DH（指定打擊）角色，還有許多才華橫溢的球員緊跟其後，當然沒有任何保證。

官網列出兩聯盟MVP熱門人選前5名，國聯最被專家看好是道奇隊貝茲（ Mookie Betts），接著是亞古納、大谷、教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll） 。

美聯前5名依序是水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、洋基隊索托（Juan Soto）、遊騎兵隊席格（Corey Seager）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、金鶯隊拉契曼（Adley Rutschman）。

官網特別提到，過去未有全職DH贏得MVP，1993年藍鳥隊莫里特（Paul Molitor）、2000年白襪隊湯瑪斯（Frank Thomas）、2005年紅襪隊歐提茲（David Ortiz）都在票選排名第2，「如果有誰能夠打破這扇門，那就是大谷。」

另外，官網也列出新球季MVP黑馬，從過去從未獲獎、去年票選未進入前10名、2021和 22年都未進入前5名的球員中，挑選最有潛力的5人，依序是雙城隊路易斯（Royce Lewis）、道奇隊史密斯（Will Smith）、老虎隊格林（Riley Greene）、海盜隊海耶斯（Ke'Bryan Hayes） 、 遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）。

道奇 洋基 勇士

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