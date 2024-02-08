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MLB／桑契斯加盟 釀酒人再添1重砲捕手

記者藍宗標／綜合報導
桑契斯加盟釀酒人隊。（路透）
桑契斯加盟釀酒人隊。（路透）

釀酒人隊迎接新球季，確定簽下31歲重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez），合約內容包括本季年薪700萬美元，以及明年選擇權。

桑契斯2015年登上洋基隊大聯盟，前年轉戰雙城隊，去年先後效力大都會、教士隊，生涯9年合計173轟、448分打點，其中效力洋基7年138轟，2019年34轟是單季最佳紀錄。

釀酒人已有26歲捕手康崔拉斯（William Contreras），前年12月從勇士隊被交易過來，去年首次完整球季出賽141場，繳出打擊率2成89、全壘打17支、打點78分的成績，成為銀棒獎得主。

桑契斯今年加盟簽下1年合約，釀酒人擁有兩門長打火力十足的捕手，除了蹲捕也可擔任指定打擊。

桑契斯去年在大都會出賽3場，全壘打掛零，轉到教士隊72場出現19轟，連續8季全壘打都達二位數，和王牌投手史奈爾（Blake Snell）搭配18場比賽，防禦率是相當出色的1.29，被喻為史奈爾贏得生涯國聯塞揚獎的大功臣。

釀酒人投捕15日在春訓營首次練球，20日全隊集合，24日首場熱身賽的對手就是教士隊，3月28新球季開幕戰將作客紐約和大都會隊交手，兩隊進行開季3連戰。

大都會 洋基 勇士

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