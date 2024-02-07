MLB／道奇傳統「巴士洗禮」 隊友：大谷給百萬也難逃

大谷翔平加入道奇隊後依舊視為菜鳥，新隊友迫不及待與他的首次巴士之旅。（美聯社）

大谷翔平 拿下過兩次年度MVP，然而今年加入道奇 隊後依舊視為菜鳥，新隊友羅哈斯（Miguel Rojas）已經迫不及待與大谷的首次巴士之旅，屆時大谷必須接受隊友提問，或是接受坐馬桶懲罰，羅哈斯更想聽到大谷故事，「100萬美元也不換。」此外，多家媒體報導，道奇將與克蕭（Clayton Kershaw）簽下一年合約。

大谷從天使 隊轉戰道奇，新球隊有個傳統幫助球員快速融入，就是在他們首次團隊搭巴士時，新人必須要唱歌、表演才藝或是接受隊友的提問。

「就算你賺7億美元也一樣，規則就是規則。」羅哈斯提前預告，「大谷你要做好準備。」如果沒通過考核，這趟巴士之旅就要坐在廁所的馬桶上度過。

由於大谷已經不是新人，隊友對他的才藝表演沒那麼感興趣，羅哈斯也說，對於有多年資歷的球員，多半是提問，讓隊友能更快了解這個人，包含來自哪裡？寵物的名字？童年時光？如何成為一名大聯盟球員？等等問題。

主持人好奇，大谷能不能花錢避免這項麻煩？羅哈斯笑說，就算你拿10萬美元，我還是想聽大谷的故事，羅斯再追問，「那要多少錢你才願意？」羅哈斯想了想說：「要超過我的一年年薪。」羅哈斯今年年薪為575萬美元，羅斯驚訝回應：「你寧願要聽大谷的故事，而不要100萬美元？」羅哈斯說：「沒錯。」

此外，克蕭去年球季結束後成為自由球員，道奇隊基於尊重未提出合格報價，克蕭上季出賽24場拿下13勝5敗、防禦率2.46，傳出猶豫是選擇家鄉遊騎兵隊或是續留道奇隊。

克蕭接下來將與道奇隊會合，接受體檢，通過後根據「The Athletic」報導，將會是一年合約，並附帶2025年球員選項，代表有機會看到克蕭與大谷翔平一同組成先發輪值。

而克蕭去年季後曾進行肩膀手術，今年上半球季時間可能耗在復健中，但道奇可以等，新加入的山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、派克斯頓（James Paxton），加上原有的米勒（Bobby Miller）及希恩（Emmet Sheehan），先發人手足夠。