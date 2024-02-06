MLB／唱歌表演或被提問 大谷逃不過道奇「新人巴士洗禮」

大谷翔平拿下過兩次年度MVP，然而今年加入道奇隊後依舊視為菜鳥，新隊友羅哈斯（Miguel Rojas）已經迫不及待與大谷的首次巴士之旅。（美聯社）

大谷翔平 拿下過兩次年度MVP，然而今年加入道奇 隊後依舊視為菜鳥，新隊友羅哈斯（Miguel Rojas）已經迫不及待與大谷的首次巴士之旅，屆時大谷必須接受隊友提問，或是接受坐馬桶懲罰，羅哈斯更想聽到大谷故事，「100萬美元也不換」。

大谷今年與道奇隊簽下10年、7億美元合約，從天使 隊轉戰到新球隊，跟隊友的相處還要一些時間適應，道奇有個傳統幫助球員快速融入，就是在他們首次團隊搭巴士時，新人必須要唱歌、表演才藝或是接受隊友的提問。

「就算你賺7億美元也一樣，規則就是規則。」羅哈斯在接受Podcast節目Chris Rose Rotation訪問時提前預告，「大谷你要做好準備。」如果沒通過考核，這趟巴士之旅就要坐在廁所的馬桶上度過。

由於大谷已經不是新人，隊友對他的才藝表演沒那麼感興趣，羅哈斯也說，對於有多年資歷的球員，多半是提問，讓隊友能更快了解這個人，包含來自哪裡？寵物的名字？童年時光？如何成為一名大聯盟球員？等等問題。

主持人羅斯（Chris Rose）此時好奇，大谷能不能花錢避免這項麻煩？羅哈斯笑說，就算你拿10萬美元，我還是想聽大谷的故事，羅斯再追問，「那要多少錢你才願意？」羅哈斯想了想說：「要超過我的一年年薪。」羅哈斯今年年薪為575萬美元，羅斯驚訝回應：「你寧願要聽大谷的故事，而不要100萬美元？」羅哈斯說：「沒錯。」