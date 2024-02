MLB／住在球場的男人 大谷翔平已現身春訓基地訓練

兩天前剛結束在道奇 球場的球迷日活動,大谷翔平 5日已經現身亞歷桑納州的道奇春訓基地,連道奇社群都稱:「第一位在春訓基地被直擊的道奇選手,就是你所預期的那個人。」

大谷季外簽下10年7億美元合約,瞄準在道奇挑戰生涯首次季後賽 之旅,季外馬不停蹄,頻繁現身道奇球場訓練的程度,連「Dodgers Nation」主持人麥克連(Doug McKain)都曾戲稱:「大谷應該讓自己的郵件都寄到史考利大街1000號(1000 Vin Scully Ave),因為他根本就住在這裡。」這個地址正是道奇球場。

隨著春訓腳步逼近,道奇投捕的報到日為9日,首次全員到齊的訓練則是14日,5日已在春訓基地被直擊大谷的訓練身影,身旁包括翻譯水原一平和訓練員。

大谷今年將以單刀模式展開賽季,新球季首戰為3月20日在首爾的海外開幕戰,他前天剛在球迷日上表示,非常有信心以指定打擊的身分在開幕戰出賽。

#Dodgers Shohei Ohtani has arrived in Arizona



viahttps://t.co/2xIG5j58UN pic.twitter.com/0Zt0xHU61l