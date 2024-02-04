我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

The Met慶新春 布袋戲、紙燈籠…上千華人家庭參與

法拉盛反逼遷聯盟拒建賭場 上百人緬街遊行

MLB／大谷翔平豪贈保時捷給隊友愛妻 是因為「這個原因」

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊3日舉辦球迷會，身穿17號球衣的大谷翔平無疑是鎂光燈焦點。（美聯社）
道奇隊3日舉辦球迷會，身穿17號球衣的大谷翔平無疑是鎂光燈焦點。（美聯社）

道奇隊3日舉辦球迷會，身穿17號球衣的大谷翔平無疑是鎂光燈焦點，經歷球迷提問、美日媒體訪問後，大谷翔平也接受洛杉磯當地轉播單位採訪，談及當初送凱利（Joe Kelly）保時捷的想法，大谷翔平回答念頭很單純：「就是想要感謝他。」

大谷翔平在戶外受訪，背後擠滿了道奇隊球迷，人聲鼎沸，也讓主持人不得不提高聲量提問，談到球迷展現出的熱情，大谷翔平表示，過去對決道奇隊時，就能感受到球迷帶來的壓力，「現在他們是在背後支持我，感覺很踏實。」

來到道奇隊後，奪冠就是唯一目標，這是球團與球迷一致的期待，大谷翔平也表示：「最重要是享受過程，其中一定會有起有落，但我也還沒打過季後賽，希望能先在季後賽取得勝利，往世界大賽這個目標前進。」

大谷翔平也透露，今天與不少道奇隊隊友碰面，其中包含曾在明星賽當過隊友的貝茲，當時大谷對貝茲讚譽有加，他也在今天再次強調，「從場上表現就很明顯，貝茲是一名五拍子球員，做什麼都能做到最好，非常有天賦」。

來到道奇隊後，大谷能夠繼續穿上17號，原因是凱利願意讓出背號，甚至在加盟道奇之前，凱利的太太艾許莉（Ashley）就曾在社群上發起「#讓大谷穿17號」的活動，最終在大谷加盟後，凱利換穿99號球衣。

大谷翔平選擇的回禮是一台保時捷跑車，被問到此事的緣由，大谷翔平表示，自己看過艾許莉拍的影片，也忍不住笑出來，「我認為背號對球員很重要，他願意讓出我很感謝，想要表達感謝的心情。」

大谷翔平 道奇 季後賽

上一則

NBA／安戴托昆波轟48分率公鹿逆轉 唐西奇破40分首度吞敗

下一則

NBA／史上首見紀錄 單季多人攻破60分全輸球

延伸閱讀

MLB／大谷將扛第3棒 首爾賽有信心

MLB／大谷將扛第3棒 首爾賽有信心
MLB／10年大約怎樣算成功？大谷：就只有世界大賽吧

MLB／10年大約怎樣算成功？大谷：就只有世界大賽吧
MLB／教頭屬意他打第3棒 大谷翔平有信心趕上首爾賽

MLB／教頭屬意他打第3棒 大谷翔平有信心趕上首爾賽
MLB／大谷翔平效應擴散 道奇隊最大獲益不在轉播權？

MLB／大谷翔平效應擴散 道奇隊最大獲益不在轉播權？

熱門新聞

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇（右）成為澳洲網球公開賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員。（路透）

澳網／謝淑薇自曝復出時找搭檔屢被拒絕 連奪2冠才改變

2024-01-30 01:53
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12
在2022年北京冬奧賽場上的俄國花滑女選手瓦莉娃。(美聯社)

花滑女選手瓦莉娃服禁藥禁賽4年 俄失北京冬奧金牌

2024-01-29 11:47

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看

澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看