我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

MLB／金鶯小成本簽柏恩斯 洋基球迷崩潰

記者陳宛晶／綜合報導
金鶯幹大事，用不算太高的代價就向釀酒人隊換來塞揚投手柏恩斯。（路透資料照片）
金鶯幹大事，用不算太高的代價就向釀酒人隊換來塞揚投手柏恩斯。（路透資料照片）

剛傳出金鶯隊確定將換經營團隊，這支去年的美東王者馬上再有重磅補強，1日宣布向釀酒人隊換來塞揚投手柏恩斯（Corbin Burnes）；交易消息一出，洋基社群哀鴻遍野，有人留言：「我一直都在說洋基該換來伯恩斯，結果他現在去了同分區其他球隊。」

金鶯送出左投霍爾（DL Hall）、內野手歐提茲（Joey Ortiz）以及一支今年的選秀籤，與釀酒人完成交易。柏恩斯共3度入選明星賽，除了2021年塞揚獎外，還拿下2021年防禦率王、2022年三振王，也曾在2021年9月11日與海德（Josh Hader）一起完成接力無安打比賽。

柏恩斯在大聯盟出賽6季，累積45勝27敗、防禦率3.26，近三年都達到雙位數勝投、200K以上，成績相當穩定。

當地媒體巴爾的摩太陽報分析，在去年布拉迪許（Kyle Bradish）投出12勝賽季、塞揚排名第4的成績後，目前還不清楚柏恩斯在輪值中的排序，但幾乎可以確定兩人將扛起明年球季前兩戰。

報導中也分析，金鶯的農場有不錯的頂尖新秀庫存，更適合透過交易市場補強先發投手戰力，而現在想要在自由市場網羅頂級先發投手，年薪都超過2000萬美元，球團過往也顯示並無太大意願參與自由市場競價，交易對球團來說是更精省的方案。

金鶯去年已經稱霸美東，現在又補進一位強投，洋基球迷的反應最激動，因為柏恩斯多次被點名為洋基應該追逐的交易對象。有球迷抱怨，洋基覺得交易柏恩斯代價太高，但現在金鶯沒用什麼就換到他，也有人說：「洋基到底在幹嘛？讓101勝的金鶯現在又拿到柏恩斯。」

洋基

上一則

NBA／明星賽替補名單出爐 有柯瑞沒哈登

下一則

NBA／湖人雙星缺陣 里夫斯砍32分爆冷勝綠衫軍

延伸閱讀

MLB／台投手林昱珉獲邀響尾蛇春訓 有望挑戰開季大聯盟出發

MLB／台投手林昱珉獲邀響尾蛇春訓 有望挑戰開季大聯盟出發
MLB／洋基薪水小偷 1年底薪轉戰天使外野

MLB／洋基薪水小偷 1年底薪轉戰天使外野
MLB／洋基、大都會搶人失利 太空人牛棚大將轉戰小熊

MLB／洋基、大都會搶人失利 太空人牛棚大將轉戰小熊
MLB／沒追到史奈爾 洋基2年約網羅史卓曼

MLB／沒追到史奈爾 洋基2年約網羅史卓曼

熱門新聞

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
謝淑薇（右）成為澳洲網球公開賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員。（路透）

澳網／謝淑薇自曝復出時找搭檔屢被拒絕 連奪2冠才改變

2024-01-30 01:53
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致