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MLB／重砲捕手桑契斯待業中 官網點名去天使、紅襪

記者藍宗標／綜合報導
桑契斯目前還沒找到新球隊。（路透資料照片）
桑契斯目前還沒找到新球隊。（路透資料照片）

大聯盟春訓倒數，自由球員市場仍有不少球員還在尋求機會，官網選出剩下最好的球員，甚至可以組成一支球隊，昔日洋基隊重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）也在其中，點名天使、紅襪隊可能會有需求。

桑契斯現年31歲，2015年登上大聯盟後歷經洋基、雙城、大都會、教士隊，生涯9年合計173轟、448分打點，其中效力洋基7年138轟，2019年34轟是單季最佳紀錄。

桑契斯去年在大都會出賽3場，全壘打掛零，轉到教士隊72場出現19轟，和王牌投手史奈爾（Blake Snell）搭擋默契十足，被喻為他贏得生涯第2座塞揚獎（2018年在光芒隊首次獲獎）的大功臣。

儘管桑契斯並非完美球員，但連續8季全壘打二位數，以捕手身分擁有這種表現，找到新東家沒有太大問題，他也希望證明自己仍然可為球隊帶來價值，就等春訓前「獎落誰家」。

官網指出，桑契斯最大影響力可能在本壘板後面，史奈爾去年和他搭配18場比賽，防禦率是相當出色的1.29，也許桑契斯正在等待史奈爾簽約，希望和他重聚。

史奈爾被喻為大聯盟頂尖左投，還在尋找更好合約，尤其25歲投手山本由伸只擁有日職資歷，卻和道奇隊簽下12年3億2500萬美元合約，官網特別強調，史奈爾堅持要一份自己喜歡的合約可以理解，天使、巨人應是適合的球隊。

洋基 大都會 天使

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