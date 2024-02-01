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MLB／「從腳踝處砍斷偷走」傳奇球星羅賓森雕像已被竊賊燒毀

記者藍宗標／即時報導
位於堪薩斯州威奇托市的傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）雕像上周被偷。（美聯社）
位於堪薩斯州威奇托市的傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）雕像上周被偷。（美聯社）

位於堪薩斯州威奇托市的傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）雕像上周被偷，這起竊案引發全美憤怒，成為頭條新聞，昨日證實已被燒毀、拆除，大聯盟官方和30支球隊將會協助更換雕像。

這座雕像2021年豎立在麥克亞當斯球場（McAdams Park）前，也是當地少棒、青少棒聯盟League 42的主場，上周四凌晨遭竊；監視器畫面顯示，兩名竊賊在黑暗中將雕像拖走，並裝進一輛銀色小貨車，兩人從腳踝處砍斷雕像將其移走，只留下雙腳。

當地消防局昨天接到附近公園垃圾桶起火的消息，趕到該處發現青銅雕塑的殘餘物，警方發言人指出「已經無法挽救」。

League 42在2013年成立，以羅賓森過去在道奇隊的背號命名，已經發展到46隊，擁有600多名5歲到14歲的球員；聯盟執行董事盧茲 （Bob Lutz）宣布，今天是羅賓森105歲生日，大聯盟和各隊將參與更換雕像的消息，除了支付更換雕像的費用外，還將為聯盟提供球場、學術方面的資金。

他表示，新的羅賓森雕像將使用原來的模具建造，這是歡樂的時刻，與過去幾天不同。

監視器畫面顯示，兩名竊賊在黑暗中將雕像拖走，並裝進一輛銀色小貨車，兩人從腳踝處砍...
監視器畫面顯示，兩名竊賊在黑暗中將雕像拖走，並裝進一輛銀色小貨車，兩人從腳踝處砍斷雕像將其移走，只留下雙腳。（美聯社）

亞當斯 道奇 堪薩斯州

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