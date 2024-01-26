MLB／馬林魚有意補強游擊 媒體點名張育成

媒體建議馬林魚簽下張育成。（路透資料照片）

「邁阿密先鋒報」報導，馬林魚隊希望在自由市場尋找游擊戰力，最好能分擔三壘防區，有可能端出大聯盟合約。「MLBTR」則點名台灣旅美好手張育成。

馬林魚是休賽季唯一沒和任何自由球員簽下大聯盟合約的球隊，「MLBTR」指出這休賽季游擊手市場很糟，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）是較好的選項，馬林魚曾提出報價，但不願加上第二年保障，他最終和藍鳥隊簽下2年1500萬美元合約。

目前待業的游擊手有前白襪隊安德森（Tim Anderson）、羅沙里歐（Amed Rosario）、克勞佛（Brandon Crawford）與烏謝拉（Gio Urshela）。該報導分析，羅沙里歐和安德森去年成績與巔峰期相比大幅衰退，且沒守過三壘；克勞佛生涯都效力巨人隊，可能不願加入季後賽 邊緣球隊。

報導還提到一些球員，近幾年打擊都低於聯盟平均，可能只有小聯盟合約，包含張育成、安德魯斯（Elvis Andrus）、亞莫德（Nick Ahmed）、孟德西（Adalberto Mondesi）及達菲（Matt Duffy）。

值得一提的是，張育成在紅襪隊的競爭者阿洛尤（Christian Arroyo）已和釀酒人隊簽下小聯盟合約。