MLB／海德5年9500萬當太空人 成最高身價救援投手

太空人5年9500萬美金合約簽下海德組「鐵牛棚」。（美聯社）

明星終結者海德（Josh Hader）19日傳出與太空人 隊簽下5年9500萬美元合約，寫下大聯盟史上後援投手最高現值合約紀錄。

根據「ESPN」報導，海德的合約除了含有完整不可交易條款外，也沒有延遲支付，代表他將超越大都會 隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）的高薪紀錄，狄亞茲雖然簽下的是5年1.02億美元合約，但其中2650萬美元延遲支付，換算現值為5年9300萬美元。

今年將滿30歲的海德去年效力教士隊，單季出賽61場，其中52場是最後一任投手，拿下33次救援成功，防禦率僅1.28，56.1局投出85次三振。

海德在2013到2015年曾是太空人小聯盟成員，2017年作為釀酒人隊球員升上大聯盟後，有5個球季入選明星賽，而自2019年以來累積153次救援成功，是同期最多，這5年總共投出437次三振也是聯盟後援投手第一，比第二名還多了59次三振。

太空人牛棚大將葛拉夫曼（Kendall Graveman）因肩膀手術，將缺席2024年賽季，海德的加入將進駐終結者位置，也代表原本終結者普雷斯利（Ryan Pressly）可能轉任第8局布局投手。

此外，38歲老將「木匠」卡本特（Matt Carpenter）又回到最初的起點，根據大聯盟官網報導，紅雀隊以1年74萬美元的底薪合約，再次簽下這位過去球隊招牌球星。

2度入選明星賽的強投史卓曼（Marcus Stroman）日前以2年3700萬美元加盟洋基 隊，身為土生土長紐約人的他終於一圓身披條紋戰袍的夢想，而曾於2019年和洋基總管凱許曼（Brian Cashman）有摩擦的他，在簽約後也與對方解開心結。成長茁壯的人。」